Guardar el tiempo

Según qué fuente se consulte las mudanzas ocupan un lugar u otro en el listado de las actividades más estresantes, pero, en cualquier caso, nunca faltan en esas listas. Seguro que todos ustedes se han cambiado de casa alguna vez, incluso es posible que lo hayan hecho en más de una ocasión. El verbo mudar resulta ser un verbo interesante pues, aunque a primera vista incluye diferentes acepciones, a poco que uno se detenga descubre que existe entre ellas una clara conexión.

Como nos recuerda la RAE también las aves, los gusanos de seda y las serpientes mudan, pero en su caso no porque vayan a un nuevo hogar sino porque se desprenden de sus plumas o su piel. La verdad es que, bien mirado, también es eso lo que nos sucede a nosotros al mudarnos. Piénsese que, por un lado, dejamos atrás lo que nos envolvía y, por otro, nos vemos obligados a revisar nuestros enseres y pertenencias para decidir después cuáles conservamos y de cuáles debemos prescindir. Solemos conservar regalos, cartas, notas… y solemos apegarnos a esos objetos porque, como si de magia se tratase, al guardarlos guardamos el tiempo. Si desecharlos nos provoca malestar, o incluso dolor, es porque nos resistimos a excluir de nuestras vidas las épocas o momentos con los que los relacionamos. Encienden la memoria e impiden al olvido ocupar lugares a los que no han sido invitados. Como si fuese posible, como pequeños dioses, aspiramos a retener el tiempo, lo que no es sino una manera de intervenirlo, de controlarlo. ¡Qué osadía!

El resultado es que acaba por pesar igual el esfuerzo físico que el traslado supone y la exigencia obligatoria de seleccionar qué seguirá con nosotros y qué desaparecerá de nuestra piel, de nuestro día a día. He de admitir que también en este ámbito inciden las nuevas tecnologías, pues cada vez son menos las fotografías antiguas que, en papel, nos acompañan y retrotraen al pasado y más las imágenes almacenadas en nuestros dispositivos móviles. Más que pequeña, una diminuta muestra de nuestros avanzados intentos de desafiar al tiempo. De estos últimos se me ocurren algunos ejemplos más que contribuyen a cambiar nuestra percepción de la vida, de los otros y hasta de nosotros mismos. Leo con cierto estupor cómo no dejan de aumentar las intervenciones de cirugía estética incluso entre los más jóvenes, en particular mujeres, para también cambiar la piel, aunque en este caso de la forma menos natural y más sofisticada que imaginemos. Es como si casi rozando la divinidad nos convirtiésemos en nuestros propios demiurgos, aspirando a una supuesta perfección a las órdenes a menudo de los dictados de las modas. Se trata de ejemplos diferentes, es cierto, pero uno me lleva al otro guiada por la sensación de que algo dejamos escapar y perdemos de ese modo. Quizás, y por paradójico que parezca, haya que estar, como Michael Sandel dice, «contra la perfección» por los peligros que ella conlleva, o quizás simplemente baste con ser aliados del tiempo, del de todos y del de cada uno sin pretender erigirnos en sus censores o enemigos.