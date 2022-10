Mi padre, Zaragoza y la belleza

Hace algo más de cuarenta años, mi padre se declaró objetor de conciencia y se marchó desde Galicia a Zaragoza, sede de la Academia General Militar. Aunque había nacido en Arteixo, este gesto es típicamente aragonés: el teólogo judío Abraham Abulafia fue a Roma a decirle al Papa que se había equivocado y Miguel Servet fue a Ginebra discutir las ideas de Calvino. Vivía en la calle Casta Álvarez, hacía macramé y lo vendía en Independencia. Conoció a una chica que estudiaba medicina y que pertenecía a grupos pacifistas. Trabajó pegando carteles en las primeras elecciones, fue camarero y cajero en un bingo, lo despidieron el día que nací yo, el 4 de abril de 1981. Escribía poemas en gallego en los papeles del bingo.

Por las mañanas iba correr en el parque del tío Jorge y con mi abuelo hacía estanterías para una casa cada vez más tomada por los libros. Entró a trabajar en El Día y se dedicó a contar a los aragoneses cosas que a veces los aragoneses no sabían o que ellos mismos habían pasado por alto. Podría citar mil cosas: de sus libros, sus retratos, sus entrevistas, los suplementos literarios que sirvieron para crear un tejido literario en Aragón, y que han salido en El Día, en El Periódico de Aragón y en Heraldo. Podría citar también sus programas de televisión, su treintena de libros: de perfiles, de cuentos, de poemas, de conversaciones. Pero contaré algo más sencillo. Voy a un pueblo de Teruel y un señor recuerda al entrenador de un equipo que no gritaba a los chavales ni se enfadaba con los árbitros y era mi padre. «No era solo ganar, quería jugar». Voy a otro de Zaragoza o de Huesca y alguien me habla de un artículo suyo, de un cuento, de alguien a quien entrevistó o ayudó. Ha pasado por todas partes. En su imprescindible Diccionario cine Fernando Trueba dicen que algunos de los directores que más admira eran amateurs: no por la técnica, porque Truffaut no sería por ejemplo menos técnico que otros, sino por espíritu, por el entusiasmo. En el caso de mi padre, Antón Castro, a quien Zaragoza reconoció ayer como hijo adoptivo, ese espíritu tiene que ver con una curiosidad infatigable que es una forma de humanismo, de igualitarismo de verdad y de confianza apasionada en el talento de los demás. Pertenece a esa categoría de personas que van en busca de la belleza y la encuentran, y lo mejor de todo es que no sospechan que en realidad la belleza está en ellas, en una forma de mirar. Es bonito que de vez en cuando se lo digamos.