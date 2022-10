Teruel es solo una promesa

Teruel no encuentra consuelo para la semana que ahora termina. No le faltan razones o, mejor dicho, le sobran motivos. El cuento de la lechera que comenzó con una legislatura que prometía grandes avances para una provincia históricamente olvidada --y para una España despoblada, vaciada o como la quieran llamar--, ha terminado como lo que era, un cuento de la lechera. No es una novedad para sus más de 133.000 habitantes, pero cuando se generan expectativas el golpe suele ser más fuerte, más doloroso, más cruel.

Las esperanzas que tenía depositadas la capital turolense en poder albergar la Agencia Espacial Española las difuminó de golpe el Boletín Oficial del Estado (BOE) que publicó unos requisitos imposibles de cumplir y que echaron por tierra el sueño (quizá irreal) de ser la ciudad elegida. De nada sirve contar con el cielo más limpio de España, ni con un aeropuerto puntero a nivel europeo en el reciclaje de aviones que, además, alberga pruebas para el lanzamiento de pequeños satélites. Tampoco es suficiente tener Galáctica y el Centro de Estudios de Física del Cosmos. Y lo que más duele, resulta estéril confiar en un Gobierno que creó el Ministerio de Reto Demográfico para dar un empujón a territorios como Teruel. Papel mojado. La prueba del algodón es la no aprobación de la bonificación del 20% en las cotizaciones sociales de los trabajadores de aquellas empresas que decidan instalarse en las provincias de Teruel, Cuenca y Soria, una medida que hace ya unos cuantos meses fue autorizada por la Unión Europea. De nada sirve tener el cielo más limpio de España, ni un aeropuerto puntero a nivel europeo en reciclaje de aviones que alberga pruebas para el lanzamiento de pequeños satélites. Tampoco tener Galáctica y el Centro de Estudios de Física del Cosmos Esperar es un ejercicio que conoce bien la provincia. Esta semana tampoco hubo resolución sobre el nudo energético Mudéjar, aunque se anunció que llegaría en septiembre. El proyecto prevé inversiones multimillonarias en energías renovables que servirán para paliar el roto que provocó el cierre de la central térmica de Andorra, hace ahora más de dos años. Y de la firma del convenio de transición justa ¿alguien tiene noticias? Pues eso, puro marketing político. El desglose de las cifras de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 fue la estocada para la provincia de Teruel. El Gobierno no contempla realizar desembolsos significativos en proyectos estratégicos como la A-40 entre Teruel y Cuenca. Es solo uno de una larga lista de olvidos que reducen las inversiones reales un 30% respecto al año pasado. Quizá lo más grave no sea no ver cumplidas las expectativas, quizá lo más grave sea habérselas creído. El enfado de todos los partidos políticos aragoneses fue mayúsculo al conocer los requisitos necesarios para ser sede de la Agencia Espacial Española. Pero ¿es suficiente mostrar ese malestar? Evidentemente, no. Quizá lo más grave no sea no ver cumplidas las expectativas, quizá lo más grave sea habérselas creído El PSOE y Teruel Existe se juegan los cuartos en la provincia más despoblada de Aragón. A solo siete meses de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023, el partido de Javier Lambán ha visto cómo todos los esfuerzos realizados en los últimos años en Teruel (Motorland, Galáctica, Dinópolis, la llegada de Oxaquim y un largo etcétera) pueden quedar en saco roto tras el revés dado por el Gobierno. El malestar ciudadano puede pasar factura al PSOE aragonés, a pesar de que su líder no es precisamente un ferviente admirador de Pedro Sánchez. ¿Y Teruel Existe? Esta formación tendrá que hacer valer su voto en el Congreso de los Diputados en el trámite de enmiendas a los Presupuestos Generales para maquillar los malos presagios de unas cuentas que abandonan a su suerte a la provincia. El partido de Tomás Guitarte tiene dos opciones: o reclama importantes contrapartidas para apoyar los presupuestos o le da calabazas a Sánchez. Cualquier otra cosa sería muy difícil de explicar. La dictadura de la aritmética política y la búsqueda de votos en aquellas comunidades más pobladas han dejado tradicionalmente en un segundo plano a provincias como Teruel, Cuenca, Soria, Zamora o Palencia. Incluso quizá sea menos rentable invertir en zonas deprimidas. Convendría ser valientes y decir las cosas por su nombre. O al menos no crear expectativas.