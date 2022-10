El mundo cambiará más en los próximos veinte años que lo que se ha reformado en los últimos setenta. Y ha cambiado mucho. Pero el ritmo es infernal. Los expertos dicen que en los países europeos de la órbita de España estamos asistiendo a jubilaciones masivas que durarán todavía unos años. Se dice que en Alemania, entre 2015 y 2035 en torno a 8 millones de trabajadores entrarán en esos retiros masivos por cuestiones de edad. Pero al mismo tiempo, de aquí al 2045 países como Pakistán o Nigeria aumentarán el número de personas de su mercado laboral en torno a 70 millones. Nigeria se cree que será en unos 20 años el segundo país más poblado del mundo. Países como Bulgaria, Rumanía, Ucrania o Rusia están decreciendo a marchas forzadas y en la zona de Asía-Pacífico habrá en la segunda mitad del siglo XXI siete veces más estudiantes que en Europa y Norteamérica. Esto significa que o se hace algo por aumentar los recursos en la educación o el desastre puede ser mundial. Y para eso, además de apoyar a los estudiantes desde los institutos para evitar el abandono escolar y mentalizarlos de que su papel va a ser importante para la sociedad, hay que pensar, y mucho, en que la universidad y la empresa vayan de la mano.

Aquel mantra que había hace unos años de que la universidad formaba en algo que las empresas no demandaban, afortunadamente ya es historia. Fue verdad, pero ahora ya no lo es. Y esta semana hemos asistido a la clausura de un programa innovador que da buena fe de ello. Desde el pasado mes de febrero se ha realizado el proyecto conectADEA-UZ, un programa promovido por la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA) y la Universidad de Zaragoza creado para fomentar el acercamiento entre los jóvenes estudiantes y el mundo directivo y de la empresa, a través de diversas actividades, como un programa de mentorización con directivos. El éxito ha sido total tanto por parte de los empresarios y los directivos como por los alumnos que han participado, algunos de los cuales recogieron sus diplomas pero ya no son estudiantes porque, al mismo tiempo, ya están ejerciendo tareas en alguna compañía. Tanto el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, como el presidente de ADEA, Salvador Arenere, coincidieron en que «el éxito del programa anima a darle continuidad y seguir impulsando la conexión entre los dos ámbitos». Y llama la atención que los representantes de las empresas elogiaron en todo momento el éxito del proyecto por cuanto les ha servido para conocer mejor a una juventud que, evidentemente está mejor preparada que nunca en nuestro país, pero que, al mismo tiempo, tienen menos facilidades en todos los terrenos: empleo, vivienda....

Por eso, proyectos como este, como en su día lo fue el de la Fundación Empresa-Universidad, que goza de una buena salud después de tantos años al servicio de los estudiantes y los empresarios, deberían tener mucha más vistosidad y ser más intensos. El nivel de formación puede ser muy alto, pero si no se conecta con la realidad laboral es un gran desastre.

Y hay otro elemento importante. En ese programa de ADEA y la Universidad de Zaragoza, había numerosas mujeres, algo que tiene mucho valor. Solo una sociedad garantista de la igualdad de condiciones saldrá adelante y avanzará mucho mejor. Porque el nivel de formación de las mujeres es una clave superimportante en el desarrollo de una sociedad. Y ahí, nuestro país, y Aragón y Zaragoza están en la actualidad a la vanguardia. Frente a situaciones que estamos viviendo estos días, con miradas a Irán o a brotes antiquísimos, de otra época, que se han dado entre estudiantes de colegios mayores, hay que apostar por el revulsivo que supone para una sociedad este tipo de conexiones. Además, este enganche entre la empresa y la universidad debe ser positivo para los jóvenes valores que despuntan y que no sientan la necesidad de tener que abandonar nuestro territorio para poder desarrollar cualquiera que sea su actividad. Esa famosa frase de retener el talento se pone en marcha con programas como este. La universidad y la empresa son dos patas de una mesa, ambas necesarias, pero puede que por sí solas insuficientes (o no especialmente eficientes) para abordar la totalidad del escenario de la formación del talento, donde se deberían incluir otros actores como la sociedad como conjunto o la propia estructura del mercado laboral.