El juego del despiste ciudadano

Debemos buscar un nombre al juego de moda. Me refiero a esas carreras que llevamos para ver quién se lleva el gato al agua con el tema de la inflación y con el de los impuestos. Estoy convencido de que si conseguimos depurarlo un poco (está en pañales, todavía) y hacer un manual de funcionamiento (con sus reglas y todo), podemos patentarlo a nivel internacional y con algo tan divertido e imaginativo como es este pasatiempo, nos forramos –frase muy recurrente y de plena actualidad–.

Pero sigamos con nuestro juego, sus normas, los componentes, las fases, y sobre todo, quién se alzará como el ganador de la partida y conseguirá el beneplácito del resto. En este momento y con la jugada ya empezada el ganador podría ser quién suba o baje más los impuestos. Pero en este juego hay varios parámetros que tener en cuenta: ¿qué hacemos con los salarios para cubrir la inflación? ¿Qué sucede con los beneficios empresariales? ¿Dónde se esconden los ricos? Interrogantes a los que habrá que prestar atención puestos a ganar o a perder una partida donde todos se quieren llevar un trozo del pastel . Son las cosas que pasan con los juegos.

Pues verán, lo peor de este es que todos nos hemos enganchado, tal cual un ludópata necesita echar moneditas en las tragaperras, y jugamos como si en ello nos fuera la vida. ¿Cuándo aprenderemos que el objetivo de este «juego» es que la sociedad funcione para que todos vivamos mejor? Y, como en cualquier partida, es responsabilidad de todos los que formamos esta gran familia hacerla más sostenible, ya que, pensar que solo es tarea de unos cuantos y que nosotros somos invitados de piedra, craso error.

Dejando el juego para momentos más lúdicos y por iniciar de alguna manera, los impuestos y su significado pueden ser una buena forma. Vamos a definirlos de manera muy resumida: es lo que pagamos a cambio de algo que nos dan, y punto. Sin embargo, y a colación de la definición anterior, está claro que no se paga lo que no se sabe que se compra, por tanto, esto debería ser lo primero.

Y ahí vamos: en el mercado de los diferentes modelos de convivencia deberíamos revisar todas las ofertas que nos ofrecen los partidos políticos y, de entre todas, elegir la que nos identifica más. En ese momento preguntaremos el precio y cómo se va a pagar, y el modelo más elogiado será quien nos cobre la minuta de lo comprado y, por supuesto, sin adornos florales que nos despisten del compromiso que debemos aceptar cada uno, porque los habrá que no puedan pagar y el resto, en una responsabilidad mutua, debería decir cobradme a mí lo de este ciudadano.

En definitiva, los impuestos no son subastas contra nada o, aún peor, contra la posibilidad de ganar artificialmente la voluntad dentro de lo más posible. Porque si me preguntan si deseo ir al mercado y no pagar lo que compre, no duden que lo aceptaré encantado, el problema es que al día siguiente volveré ilusionado a hacer la compra y los puestos estarán cerrados. Los ciudadanos elegimos el modelo y pagamos su precio. Vale ya de subastas.

Demos un pequeño salto y pasemos a la inflación. Esta incidencia es la que nos lleva de calle, porque todos los precios se desbaratan y aquí sí que hay una carrera sin meta a la que llegar y pararse, pues todos los días sube algo que incentiva a que el resto también lo haga. La pregunta sería ¿cómo se entiende?: como un problema o como una oportunidad. Y es aquí donde llega la confusión, sobre todo para nosotros los ciudadanos, que no nos explicamos cómo sucede que algunas mercancías almacenadas puedan subir de precio. Entiendo que se podrán plantear mil motivos pero, desde luego, no el de la fabricación. Pongo como ejemplo el aceite: se elabora cuando se recoge el fruto que lo produce (aceituna, girasol, palma, etc.), se envasa y se va poniendo en el mercado a lo largo del año, por tanto, sus costes se han generado en el momento de la producción, cierto es que tienen gastos adicionales como el transporte y alguna otra mínima cuestión, entonces: ¿por qué se encarece a lo largo de la temporada? Dirán que es cuestión de oferta y demanda y no es cierto. La oferta está limitada al momento de la fabricación y la demanda no es un parámetro muy variable, pues la población que lo consume no cambia, por tanto, la conclusión es que quienes venden el producto obtienen más beneficios y produce, por ende, más inflación.

En definitiva, la inflación responde a circunstancias artificiales creadas por alteraciones que nosotros producimos en los mercados. Sería entendible que de acuerdo con las demandas que las variaciones de población produjesen, así también sucediese con los índices de inflación, pero cuestiones como las que ahora vivimos, pandemias y guerras, provocan crisis que sufrimos sin haber tenido la menor participación en ellas.

En definitiva, tanto instrumentos como los impuestos o incidencias como la inflación son usados para cuestiones diferentes a sus fines y, por tanto, somos los ciudadanos los que pagamos, de una u otra forma y encima a cambio de nada, estas perversiones económicas.

Finalizaré este artículo con una afirmación de Joaquín Costa que sin duda deja establecido con claridad de dónde provienen las disonancias: «Todos los males que se lamentan, nacen de que el capital y el trabajo no se complementan ni se tocan, se hallan separados por el abismo».