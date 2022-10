Y Leonard Cohen se fue a la guerra

«Los israelíes dicen que los árabes van a comenzar hoy una guerra». Pronunciadas por su ayudante, Joseph Cisco, estas palabras fueron el despertador de madrugada con el que Henry Kissinger, entonces Secretario de Estado de los Estados Unidos, iba a comenzar su frenética e improvisada agenda aquel 6 de octubre de 1973, día en que Israel celebraba su gran fiesta religiosa: el Yom Kippur (Día de la Expiación, o del Perdón).

A las 2 de la tarde (hora local) de aquella otoñal jornada, Egipto (bajo la presidencia de Anwar el-Sadat) había atacado por sorpresa con su artillería las posiciones del ejército de Israel en el Sinaí, frente al Canal de Suez. Al mismo tiempo y simultáneamente, el presidente sirio Hafez al-Assad había ordenado a los pilotos de sus aviones de combate que bombardearan las posiciones defensivas israelíes en los altos de Golán.

Había comenzado la Guerra de Octubre, más conocida como la Guerra del Yom Kippur, por el día de la más grande fiesta de los judíos, en cuya celebración se produjo el ataque conjunto y combinado de Egipto y Siria contra Israel.

Aquella guerra constituía un episodio más de la Guerra Fría, en el que la URSS de Leónidas Brezhnev, con el objetivo de incrementar su influencia en Oriente Medio, instigó a los países árabes a la lucha contra Israel (bajo la presidencia de Golda Meir) en un momento de debilidad del presidente de los Estados Unidos (gran aliado de Israel) Richard Nixon, acorralado en aquel momento por la prensa debido a su implicación en el escándalo (conocido como caso Watergate) de escuchas ilegales a sus rivales demócratas.

Israel, que no supo prever el ataque, se enfrentó inicialmente a una seria derrota, pero los estadounidenses contribuyeron enormemente a evitarla gracias a un impresionante puente aéreo (Operación Nickel Grass) que, como contrapartida desató la ira de los países árabes y de la Unión Soviética. La tensión entre ambas potencias fue tal que hasta se temió el Armagedón: la amenaza nuclear. Finalmente, un alto el fuego acordado por la ONU entró en vigor en el frente sirio el 22 de octubre, y en el egipcio, 2 días después. El coste en vidas por ambas partes fue inmenso, pero Israel salía –una vez más– victoriosa de la guerra y consolidaba sus fronteras territoriales. Se inició después un agónico proceso de paz que, sin embargo, habría de culminar el 17 de septiembre de 1978, con los Acuerdos de Camp David, auspiciados por el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter y la posterior firma de un tratado de paz entre el primer ministro israelí Menachin Begin, y su homólogo egipcio Anwar el-Sadat.

En las fechas en que se desató la Guerra del Yom Kippur había un cantante de 39 años a quien, tanto por la calidad de su música como por las letras de sus canciones, se admiraba ya en todo el mundo. Se trataba de Leonard Cohen. El 31 de agosto de 1970, durante la tercera edición del célebre Festival de la isla de Wight, Cohen (precedido por las actuaciones de artistas de la talla de Jimi Hendrix o Joan Báez) había deslumbrado con sus canciones a un público de más de 600.000 personas que, con sus brazos balanceándose en alto, acompañaban sus estrofas con el símbolo de la paz dibujado con los dedos de sus manos.

El compositor, poeta y cantante Leonard Cohen –de quien el próximo 7 de noviembre se conmemorará el sexto aniversario de su muerte en Los Ángeles, a los 82 años de edad– había nacido en Canadá, en el año 1934, en el seno de una familia de padres judíos, quienes de acuerdo a su religión, le dieron el nombre de Eliezer ben Nissan Hacohen.

Como a todo gran artista le acontece, a comienzos de 1973 Cohen había sufrido una crisis en su carrera: «Para hacer lo que hago actualmente, no vale la pena continuar. Si algún día reencuentro la inspiración volverá a escribir y cantar mis canciones, pero entretanto prefiero alejarme de la música».

Pero quizás porque «los judíos tenemos un arma secreta: no sabemos adónde ir» (frase que poco antes de la Guerra del Yom Kippur había dicho la primera ministra israelí, Golda Meir, a un joven senador y ahora presidente de los Estados Unidos: Joe Biden) Leonard Cohen sintió que debía ir a la tierra palestina de sus antepasados judíos. Durante unos días abandonó su diáspora (vivía entonces en la isla griega de Hidra con su mujer y su hijo) y acudió en apoyo a los suyos.

Durante el mes de octubre de 1973, Cohen se desplazó por diferentes lugares del frente de guerra con una guitarra (en una instantánea aparece cantando junto a Ariel Sharon, quien llegaría a ser primer ministro de Israel entre 2001 y 2006) y acompañado por un grupo de músicos locales. Cohen estuvo en el frente, durmió en un saco de dormir del ejército, comió las raciones militares establecidas para la tropa y actuó frente a los jóvenes soldados (hombres y mujeres) que regresaban de los horrores del campo de batalla. Quienes sobrevivieron a los combates nunca olvidarían aquella emotiva experiencia.

Pero a su vez, la guerra también había transformado a Cohen. Apenas unos meses antes había anunciado que abandonaría su carrera musical, pero después de su participación en la Guerra del Yom Kippur, regresó a la isla de Hidra con su familia, tuvo un segundo hijo (Lorca, una niña, a la que llamó así en homenaje al poeta español Federico García Lorca) y lanzó su cuarto álbum: New Skin for the Old Ceremony (Nueva piel para la vieja ceremonia) considerado como uno de los mejores de toda su carrera discográfica. En este álbum Leonard Cohen incluyó la canción Who by fire (Quién por el fuego) con la que rinde homenaje a la oración tradicional judía Unetanneh Tokef (Digamos cuán santo es este día) que se canta durante la celebración del Yom Kippur.