Este verano, en el pueblo, había más moscas que nunca. Debe de ser el cambio climático, o los purines, no sé. De vuelta a la ciudad abundan los moscardones que van a lo suyo y te atacan con reiteración y alevosía. El moscardón nacional, autonómico o local es una especie en expansión que intenta hacerse eterno. Las moscas y moscardones se dedican a propagar noticias falsas, bulos, mentiras y estupideces varias. Debe de ser el trumpismo. Veamos. En el mismo discurso el presidente de Andalucía comienza presumiendo de su reforma fiscal, con lo que las arcas públicas dejarán de ingresar 900 millones y lo acaba reclamando al Gobierno central mil millones al grito de «pongan el dinero que nos morimos de sed». Un genio. Rebaja los impuestos a los andaluces más ricos y luego quiere que todos los españoles seamos los que paguemos sus inversiones. Y una y otra vez con la misma historia e insistencia, como los moscardones. Y como una especie en expansión, otros presidentes autonómicos y alcaldes se apuntan a la juerga. Son los mismos que vienen reclamando un cambio en el sistema de financiación para poder mantener los servicios públicos que gestionan, los mismos alcaldes que están prestos a reclamar más dinero al Gobierno central, como si éste tuviera posibilidades ilimitadas. Pretenden, digo yo, que el Gobierno suba impuestos a todos para satisfacer sus pretensiones, cabree al electorado y éste les castigue en próximas elecciones, mientras los de las rebajas ganan votos y se aseguran cuatro añicos más. Porque de eso se trata. Y de construir por esa vía una sociedad más insolidaria y más desigual. Mientras, Europa repartiendo fondos –dinero público– y aquí inmersos en una carrera para ver quien los baja más. ¡Qué cachondos! deben pensar en Bruselas. En fin, me he pasado el verano casi con la paleta matamoscas en la mano y pronto tendremos la papeleta electoral que también debería de tener efectos letales para tanto moscardón demagogo e irresponsable.