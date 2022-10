Les digo una cosa: llevo unos días que no puedo parar de reír. Cuando leí que el torero Ortega Cano (que tiene 68 años, pero aparenta 300) había dicho en una entrevista la ya legendaria frase: «Mi semen es de fuerza, vamos a por la niña», pretendiendo así recuperar a su mujer, casi me caigo de la silla de la risa. Jajajajaja.

Que se quiten Romeo y Julieta, la nueva fórmula romántica para que las mujeres se rindan a tus pies es asegurarles que les vas a hacer un hijo, que seguro que a todas les hace muchísima ilusión. Y más, viniendo de Ortega Cano. Claro que esta concepción de que la hombría está en los huevos (con perdón) no es exclusiva de las generaciones añosas.

No hay más que ver el vídeo ese tan manido ya de los chavales del colegio Elías Ahuja aullando como venados en celo con la cara mirando a la luna. Todo el mundo está estremecido, o eso dice, pero a mí me estremece más la complacencia idiota de las nenas de enfrente que los justifican, porque seguro que en casa les han enseñado valores como el perdón.

La pena, el riesgo para estas nenas es que los de enfrente no están tan bien educados, y que el día que vean ocasión de tomar lo que por derecho masculino creen que les corresponde, igual alguno cruza la línea que no debe.

Pero en fin, que me voy del tema: les decía lo bien que me lo he pasado estos días con la momia de Ortega Cano y ahora espero ansiosa las palabras de su señora, que o aún no se ha recuperado del susto, o está pensándose si darle otra oportunidad. Para que luego digan que se están perdiendo los valores: mientras haya señoritos, mujercitas complacientes y toreros alardeando en público de su hombría, la España de toda la vida sigue aquí.