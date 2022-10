No hay que esconderse al celebrar el día 12 de octubre. Tanto para aplaudir el día de la Hispanidad como para ir a rendirle homenaje a la Virgen del Pilar. La gran mayoría somos conscientes de la importancia de un día que es de todos, incluso de aquellos que reniegan o siembran pestes. Estos últimos son un grupo reducido, militantes de la izquierda más antisistema, que amparan una leyenda negra y anticlericalismo impropio de la tradición y la historia de lo que somos. Es habitual en este sector una revisión histórica con argumentos falsos para alimentar la ideología de quién se ancla en el iliberalismo o en la renuncia a los valores del país que somos.

Hay que entender la realidad sociológica e histórica de un país sin complejos. Con una visión aperturista y de progreso, donde la tradición no riñe con el avance. Si el cariño y devoción hacia la Virgen del Pilar no entiende de ideologías ni de clases es por algo. O la consideración al patrimonio inmaterial de la Hispanidad. El respaldo a estos dos sentimientos es muy mayoritario. Sería conveniente que no se olvide o incluso que se potencie. Porque este arraigo a lo que somos debería ser motivo de celebración por todas las instituciones sin complejos y, aún más, defendido con contundencia ante aquellos que van siempre a la contra del orden natural de las cosas.

Eso sí, ir a favor tampoco es ir en contra. La necesidad de un enemigo común, muy propio de un sector relacionado con el nacionalismo, provoca una vitamina identitaria que está más cerca de la xenofobia que de otra cosa. Como el día de la Raza en tiempos del dictador Franco. La sobreactuación siempre exagera los sentimientos y aparca las razones. El día de la Hispanidad y la devoción a la Virgen del Pilar es lo que somos. Y nada puede cambiarlo. Ni el más reaccionario.