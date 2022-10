Médicos y enseñar la medicina

En este continuo y maratoniano cambio de la enseñanza y práctica de la medicina, desde la aparición del progresismo democrático se han venido planteando nuevas fórmulas para el ejercicio de la actividad médica. Un escenario en el que deberán desarrollar su labor los jóvenes actores que se forman con el nuevo sistema y quienes estando en plena producción científica, sufren la gestión deficiente y politizada de la sanidad, tanto por la Administración central, antes de las transferencias, como por la regional después. Las hemerotecas son elocuentes: esto se da sin acepción del color del gobierno de turno. Y no faltan, ni faltaron, políticos médicos y médicos políticos.

Un análisis somero determina que nunca se tuvieron en cuenta los costes de la gratuidad universal, concepto difundido alegremente, que consideraba como bien comercial a los pacientes de Atención Primaria (consumidores con cobertura) y a los médicos como proveedores. Y en eso radicaba la buena gestión (¿?) de la Sanidad Pública.

La politización de la medicina ha modificado sustancialmente la forma en la que hoy se ejerce y practica. El nuevo concepto de la atención médica está teniendo, en mi opinión, graves consecuencias. Surge un nuevo sistema de valores que corta las raíces comunes, así como la tradición docente y asistencial de los hospitales, y conceptúa a médicos y enfermeras como un ítem de inversión y a los pacientes como entes despersonalizados. Eso no lo hace, ni lo quiere, el personal sanitario: lo va induciendo el sistema.

Como resultado de estos cambios, los médicos se sienten hoy presionados por un conflicto que les reclama una doble lealtad. Por un lado, a sus pacientes, a quienes ha jurado ayudar con lo mejor de su saber. Por otro, se ven sometidos a la presión de un sistema que les impone el imperativo de una cierta «eficiencia» sui géneris. De cómo cumplan con ella depende su estabilidad en el trabajo. Así, la actividad profesional no solo se está empobreciendo, sino que se precariza aceleradamente.

En un aparente proceso de mejora, la medicina está siendo sometida a criterios de productividad de carácter industrial. Ciertos entes que actúan como interfases entre el paciente y el médico, interfieren de forma importante con la autoridad de este, con su trabajo, con su remuneración y, lógicamente, con la naturaleza misma de la atención que presta.

Surge así la atención gerenciada que, en realidad, no es tanto un mecanismo gerencial para distribuir la asistencia en forma más racional y equitativa cuanto, y fundamentalmente, una estrategia para reducir los costes mediante el control de la provisión del servicio.

El humanismo no debe reducirse al trato cordial con el paciente. Implica saber de las grandezas y debilidades del ser humano, de su sabiduría y su ignorancia, de sus deseos y fobias. Conocer la naturaleza humana es requisito para comprender al paciente de forma más integral.

En este despropósito progresista no interesa una adecuada estructuración de la carrera profesional, en donde cada uno pudiera construir su futuro, anticipando lo que imaginaba habría de ser su vida. Se puede empezar con ilusión y energía, como médico de cabecera o médico adjunto... y prejubilarse, desesperado y cansado, para conseguir el desprecio definitivo con esa misma categoría, sin que hayan pesado lo debido el esfuerzo y la entrega de años.

Hay en ello culpa de las celosas discrepancias y absurdas desavenencias entre instituciones que debían velar por la formación de los futuros médicos y por el adecuado ejercicio y recta práctica de la medicina. ¿No es tiempo de desterrar estas circunstancias dañinas y tendenciosas? ¿Por qué no están todos los hospitales al servicio de la enseñanza de la medicina, como ordena la ley? ¿Por qué no hay una plantilla orgánica, modificable según necesidades y demanda, como en toda empresa bien organizada? ¿Por qué las plazas vacantes no se cubren siempre y en plazo fijo por el mismo procedimiento y no en periodo preelectoral, utilizando diferentes métodos que crean, como poco, sospechas indeseables? ¿Por qué las facultades no facultan? Dan visado para realizar el MIR.

No debe nadie olvidar el prestigio en el mundo de los médicos españoles, aragoneses incluidos. Y si esto es así y la medicina que practican es buena ¿no será la deficiente gestión una causa principal del creciente desgobierno?

La disposición a escuchar, aprender y atender a los semejantes necesitados está siendo reemplazada por la de hacer convenios, gerenciar, comercializar, etc. Corremos el visible riesgo de que los valores de mercado terminen por constituir el fundamento del sistema de atención médica. En este escenario indeseable de lealtades en conflicto se está jugando el grave dilema de la integridad de nuestra profesión.