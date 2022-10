El fútbol y el campo

Los tres últimos partidos del Zaragoza (mejor dejar lo de «Real» para cuando realmente lo merezca) han convencido incluso hasta los más optimistas de que el equipo no sabe jugar al fútbol. De los nueve puntos a obtener en esta última tanda pilarista de tres encuentros (contra Eibar, Oviedo y Racing de Santander) el Zaragoza ha puntuado solo dos y marcado un solitario gol (no tuvo ocasiones de más). La nueva directiva y entrenador lo están haciendo incluso peor que los anteriores, algo que parecía imposible. Hay, incluso, quien añora los tiempos de Agapito. El sufrido aficionado zaragocista no ve orden en la defensa, en el centro del campo ni en la delantera. No disfruta con buenas jugadas, ni con figuras. Ni siquiera puede consolarse con la redención de la lucha, contemplando impotente en la grada el errático deambular de once aficionados perfectamente sustituibles por cualquier otro equipo aragonés de categorías inferiores, pero que cobren dietas en lugar de salarios millonarios.

Lo que va a salir muy caro es el campo, esa Romareda del futuro, y por eso, de momento, no se hace. ¿Cómo se va a poner en marcha si el ayuntamiento del PP se ha puesto de perfil y el PSOE de espaldas? Los demás partidos no saben, no contestan. Unos y otros empiezan a decir con la boca grande o chica que este es un equipo de risa y que el remodelado estadio lo tendría que pagar el sonriente míster Mas, el nuevo propietario. Un hombre de negocios residente en Miami, aunque muy dinámico, tanto que parece dispuesto a venir a Zaragoza hasta un par de veces al año, si hiciera falta. Su olfato para los negocios es lo que a míster Mas le puede animar a seguir manteniendo su, por el momento, ruinosa inversión. La expectativa de explotar, bien el goloso y residencial suelo de La Romareda, bien el sabroso potencial de un estadio, deslocalizado o no, pero con renovados servicios, locales, arrendamientos, patrocinadores, eventos, etcétera, se ofrece como una apetitosa tarta para una empresa acostumbrada a utilizar el fútbol como azúcar de su levadura financiera. De aquí al final de la Liga habrá elecciones. En mayo, los jugadores del Zaragoza y los políticos de Aragón lucharán por salvarse. Lo cual supondrá otro retraso para el largo paréntesis del estadio. Resta y sigue...