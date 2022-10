¿Qué está pasando?

El domingo 25 de septiembre se celebraron elecciones generales en Italia. Una vez hechos oficiales los resultados todo apunta a que Giorgia Meloni, la líder de Hermanos de Italia, será la primera ministra al frente de un gobierno en el que estarán, además, otros dos partidos, liderados por Silvio Berlusconi y por Matteo Salvini. Dejando a un lado las absurdas polémicas sobre si es de extrema derecha o de derecha extrema, lo evidente es que los postulados de la futura presidenta están en sintonía con los de Vox.

He escuchado algunas de las frases que esta señora ha utilizado en su campaña electoral para captar el voto. «Soy una mujer»; «soy madre»; «soy italiana»; «soy católica». Tengo dificultades para encontrar el mensaje político en estas palabras. Si hubiese añadido «las montañas son altas»; «el mar es azul» o «los ríos llevan agua» tendríamos las mismas dudas, ¿qué nos quiere decir? Algo más explícito es el lema de su partido: «Dios, patria, familia». Aquí sí, en estas tres palabras hay un potente mensaje político.

Comencemos por el orden, lo primero es dios. Se adscriben, por tanto, a un modelo teocrático, como lo es en Irán. Un ente, inexistente para muchos, entre los que me encuentro, es el valor supremo de lo que defienden este tipo de partidos. No nos aclaran qué dios, ya que no hay un criterio único. Tampoco tenemos claro quién ha de interpretar a ese ser supremo, el líder político o el Papa. ¿Qué pasará cuando haya discrepancias entre lo que opina la señora Meloni y el papa Francisco? Tras dios, en su lema, sitúan a la patria.

Y aquí ya tenemos un serio problema puesto que no hay unanimidad teórica sobre el significado de esa palabra. ¿Patria o nación? ¿Para ese partido es lo mismo? ¿Quién habla en nombre de un ente inexistente? Es importante ver que no hablan del Estado, ya que ahí sí, en este ente sí hay personalidad jurídica y quienes tienen voz y responsabilidad. ¿Quién decide si yo soy patriota? Y, finalmente, familia. Si yo quiero vivir solo, ¿soy familia? ¿De qué familia hablamos? Una mujer que voluntariamente decida vivir con un hijo, ¿es familia?

El partido de Giorgia Meloni es heredero de un partido fascista. En el pasado esta señora ha hecho manifestaciones en apoyo de Benito Mussolini. Y aquí está una de las claves. Es muy posible que hoy el fascismo no pueda ser exactamente igual que entonces, pero si la aspiración es esa tenemos un grave problema.

Unos días antes de las elecciones en Italia hubo otras en Suecia, el 11 del mismo mes. Allí no ganó la extrema derecha pero no le faltó mucho. En Finlandia un partido con ideología próxima al fascismo lleva años rozando la posibilidad de gobernar. En Francia la señora Le Pen casi ha tocado la presidencia de la república en dos ocasiones y no es descartable que la alcance en unos años. En Polonia, en Hungría, esta ideología lleva años en sus gobiernos. ¿Qué está pasando?

Está claro que hay ciudadanos en Europa, y en otras partes del mundo, que no están contentos con la democracia tal como la conocemos. Y están facilitando el acceso a los gobiernos a partidos que van tomando decisiones alarmantes. Tenemos que decirlo alto y claro: el fascismo quiere acabar con los regímenes políticos sustentados en la defensa de los derechos humanos.

Tratando de entender los motivos que mueven a millones de personas a apoyar a estos partidos he leído un análisis que creo acertado. No les gusta lo que hay y añoran un pasado que sueñan mejor. Y esta es la clave: lo sueñan, no es real. Los políticos que defienden esta ideología prometen volver a un mundo mejor, les hablan de una Arcadia feliz. Y para hacerles ver que su ideal de patria es mejor necesitan encontrar enemigos, alguien a quien culpar de sus males, y aquí entra en juego un elemento decisivo en el auge de estos partidos de extrema derecha, la inmigración. Explotan el miedo al otro, al diferente, al que culpan de causar males que no son tales. Si dedicasen unos minutos a reflexionar, con calma, verían que los inmigrantes son imprescindibles, que sin ellos la economía no iría bien, que en el futuro no cobraríamos pensiones, que nadie cuidaría a nuestros mayores, y, muy importante, que todos tenemos derecho a intentar vivir bien. Sin el odio que les corroe verían a estas personas como lo que son, semejantes nuestros.

Hace unos días mantuve una conversación con un votante de Vox que puede ser ilustrativa sobre lo que estoy tratando. Le pregunté las razones de su voto a ese partido de extrema derecha. Y me contestó: «queremos meter a los catalanes en cintura». «¿Y eso que significa, que los vais a internar a todos en la cárcel?» Respuesta: «tú eres un gilipollas». Fin de la conversación.