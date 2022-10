Consejos de Palahniuk

Me encanta Chuck Palahniuk, es uno de mis novelistas favoritos. En cuanto veo que el célebre autor de El club de la lucha ha sacado una nueva obra, me la pillo sin dudar. Y llevo haciéndolo año tras año, fielmente, durante más de dos décadas. Asfixia, Fantasmas, Snuff… Su nuevo libro, Plantéate esto: Momentos de mi vida como escritor que lo cambiaron todo, es una guía útil y didáctica muy divertida, con curiosos consejos para escritores y un montón de anécdotas propias y de otros autores, a la manera del Mientras escribo de Stephen King. De hecho, cuenta una historia sobre el propio King en una maratoniana sesión de firmas que es una auténtica barbaridad. (Tranquilos, yo no la voy a contar aquí. Acudid al libro, cotillas, y no me tiréis de la lengua). El libro contiene los mejores consejos de muchas personas brillantes. Por ejemplo, dice que hay que ir a fiestas. ¿Quién no va a estar de acuerdo con semejante afirmación? Como buen fiestero, le compro el consejo. Hay otros que no comparto. Por ejemplo, dice que no hay que incluir sueños en la narrativa. Difiero totalmente, pero ya había leído en otros libros que cada vez que describes un sueño, pierdes un lector. Yo he debido de perder muchos lectores por el camino, pero los sueños me pierden, qué le voy a hacer. Asimismo dice que los escritores tienen que ser lo bastante listos como para concebir una buena idea, pero también lo bastante aburridos como para investigarla, teclearla, corregirla, encontrar editor para el manuscrito, revisarlo, corregir las galeradas, escribir los textos promocionales, viajar, realizar entrevistas, firmas… Y para deprimirte del todo te dice que la industria editorial está conectada a un pulmón artificial, y que los lectores se han pasado todos a ver las películas y los videojuegos. Pero que si quieres escribir, nada de lo que pueda decir te detendrá.