En la asignatura de música del instituto, el profesor nos pidió alguna vez que toda la clase tocara una canción. El resultado era un desastre previsible pero indescriptible. A los que sabían algo apenas se les oía, y los que menos sabían aporreaban el instrumento con fuerza y despistaban a todo el mundo. Un poco como el debate público. Algunos de los mayores destrozos se originaban en la percusión, que debía marcar el ritmo. Un día me tocó ser uno de los tres que llevaban la sección y, tras perder el ritmo en el primer compás, dejamos de tocar. El profesor no se dio cuenta y al terminar la canción felicitó a la clase: había sonado un poco mejor. Ya decía el otro día la exvicepresidenta Carmen Calvo, inagotable fuente de sabiduría, que los españoles no son monárquicos ni republicanos, sino fundamentalmente anarquistas. La degradación del poder judicial –siguiendo una secuencia de colonización, cambalache, bloqueo, cambalache, etc.– tiene varios ángulos ácratas: es posible que acabemos añorando el limbo y muestra un problema frecuente del temperamento anarquista: permite la colonización partidista de las instituciones y de la conversación, que es todavía peor. Los intelectuales independientes saben lo que tienen que pensar antes de que se lo digan: no pierden el ritmo y sacan las conclusiones adecuadas rápidamente. Así, por ejemplo, quienes se ganan la vida criticando la economía de mercado declaran que la delirante trayectoria de Liz Truss supone la derrota del «dogma neoliberal». La interpretación caritativa no es intentar extraer algo parecido a una idea razonable, sino entenderlo como pura munición partidista. Sería una falta de respeto al emisor pensar que en este contexto neoliberalismo tiene un significado concreto. Solo señala: malo para el PP. Porque si no, podríamos pensar que el neoliberalismo más dogmático, con sus falsas promesas, no se recuperó de la crisis de 2008: son lanzadas a moro muerto. O podríamos pensar que otros cambios neoliberales siguen vigentes en nuestro país, y que pocos los han ejecutado tan bien como la izquierda. La combinación de un discurso progresista con políticas de gestión neoliberales y buenos contactos es muy eficaz: en vez de hablar de eficiencia, se subrayan las buenas intenciones, en el léxico del momento. También podríamos señalar que la gran derrota del dogma neoliberal de Truss ha venido de los mercados, que se asustaron por las medidas de aumento de gasto y reducción de impuestos: ni Laffer ni la voluntad política les convencieron. También le ha obligado a corregir el Banco de Inglaterra, una institución a menudo criticada. Así que, por caridad y porque hay que llevarse bien, a veces lo mejor es no tomarse a los opinadores en serio.