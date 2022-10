Ricos, pobres y radicales

Es curioso como en nuestro país se habla muy poco de ricos y pobres. Hablamos mucho de hombre y mujer, gay y hetero, español y extranjero, de la ciudad y de la España vacía, y otra serie de dicotomías menores, pero hablamos muy poco de ricos y pobres. Voy a poner un ejemplo. Froilán fue un alumno modelo en la ESO. Repitió dos veces, y eso que era el hijo de la infanta. Pues ahora ahí está el chaval, acabando la carrera en una universidad (privada, a 20.000 euros cada curso), todo un ejemplo de superación. Por el contrario, Fátima, una alumna marroquí, aprobó la ESO sin repetir y al final ha acabado repartiendo propaganda. Podríamos argumentar que es mujer, extranjera y musulmana, y que por eso ha acabado en un curro precario y mal pagado, y no en la universidad como Froilán, que es hombre, español y cristiano. Sin embargo, pienso que el factor determinante es que los padres de Fátima eran jornaleros. ¿Se acuerdan de las residencias de mayores de Madrid? En los momentos más duros de la pandemia, los que tenían seguro privado fueron atendidos y los que no tenían seguro privado, murieron. ¿De qué dependerá tener o no tener seguro privado?

Estas semanas, a raíz del impuesto a las grandes fortunas y de la eliminación del impuesto de patrimonio en Andalucía, se ha empezado a hablar de ricos y pobres, y han saltado las alarmas. El presidente de la patronal ha dicho que no hay que hablar de ricos y pobres porque divide y radicaliza a la sociedad. Seguramente no tiene ningún problema con la bandera arco iris (me alegro por ello), ni con la incorporación de mujeres a los consejos de administración (también me alegro). Pero cuando se habla de salario mínimo, o de grabar más a los que más tienen, ya no lo lleva tan bien. Ya saben, eso es radical y divide. Esta semana también hemos vivido otro momentazo ricos-pobres. Ana Rosa Quintana criticando la inversión en sanidad. Resulta paradójico que justo tras salir de un cáncer (noticia que me alegra), critique la inversión en sanidad pública. Sin embargo, es comprensible. Ana Rosa gana millones y se puede pagar cualquier tratamiento médico privado. La lógica de su pensamiento es: la sanidad, para el que la pueda pagar, para los ricos. Es la misma lógica que aplicaba su marido cuando hacia tejemanejes con Villarejo, porque él sí podía pagar. Yo no creo que hablar de ricos y pobres divida. La división ya existe y por eso los ricos no quieren que se hable de ello.