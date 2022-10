Revolución industrial

Hoy pienso en los revolucionarios Sex Pistols. Y pienso que la revolución es un callejón sin salida cuando sobrevivir se convierte casi en sinónimo de inautenticidad y, para refutarla, solo queda el camino de morirse de autenticidad. Al final, sobre la realidad, solo consiguieron tener la categoría de anécdota: no cambiaron rápidamente el mundo, murieron rápidamente. Sid y Nancy murieron de verdad. Y no los mató el sistema, sobre el que solo fueron un susto en una siesta eterna, se mataron ellos mismos. Los que sobrevivieron se juntan de vez en cuando para demostrar que los tiempos cambian mucho más rápidamente que las personas y todo tiene un halo de reunión de folclóricas emocionadas pero maleducadas. La reina de Inglaterra se perpetuó como símbolo y como persona y sus veinticinco años de reinado, aquel momento en que el punk era insultantemente joven, se convirtieron en cincuenta y aún no sé si decir que acaba de morirse o que casi no termina de hacerlo.

Mientras tanto, el punk se fue diluyendo entre seguidores que fueron imitadores y que evolucionaron como los pokémon en busca de un público ya para siempre adicto a la novedad, como una simple moda de la que queda una imagen a veces nostálgica de imperdibles y rebeldía sin rumbo y sin control. Una emoción contradictoria, como un Jano bifronte, al pensar en la juventud quemada. La innegable fuerza de su imagen fue fugaz, como la rosa, aunque supongo que esta comparación les molestaría bastante. El sistema fagocita todo con la sonrisa tranquila y cruel de un cocodrilo y, muchos años después (frente al pelotón de fusilamiento…) la derecha ha robado el punk y los Sex Pistols son un merchandising que aún tiene su público (aunque no tanto) y una serie en Disney. No es una metáfora. La he visto. Y es, por cierto, una serie bastante buena.