14 años malditos

Resistir. Parece que esa es la palabra que va a quedar enganchada en nuestra mente. Convivimos, desde el año 2008 ininterrumpidamente, con crisis de todo tipo; la primera, según mi criterio, fue muy miserable en todos los sentidos. Arrancó a nivel internacional con una ambición desmedida de los bancos, queriendo hacer negocio, sin límite ni garantías, a sabiendas de que no era ni legal ni ético y que iban a ocasionar consecuencias horribles en la clase media y trabajadora. No tuvieron conciencia, solo egoísmo.

A nivel nacional, además de lo expuesto, nos encontramos con una burbuja inmobiliaria, que, con los mismos fines de usura, arrastraron a la ruina a cientos de miles de personas que vieron cómo debían hacer frente a unas hipotecas sobre unas viviendas que dejaron de valer en lo que se habían adeudado. Como media el precio de las casas bajó un 30% e incluso más, pero no así su deuda. Esta situación nos condujo a tener que prestar 60.000 millones de euros (que no devolverán) para salvar a la banca y, además, hacernos cargo de inmuebles e hipotecas morosas, lo que se conoció como el banco malo, Sareb. De esta forma los españoles nos convertimos en acreedores de los bancos y a día de hoy sabemos que debemos dar por perdido el dinero que les prestamos. Y me pregunto: ¿hacen ellos lo mismo con nosotros?

Cuando parecía que íbamos saliendo de esos problemas, todavía no resueltos, se nos vino encima no una crisis, sino más bien una tragedia, el covid-19, que en España se oficializó el 14 de marzo de 2020 con el confinamiento (vocablo que se introdujo en nuestro día a día como el Resistiré del Dúo Dinámico) y nos dejaron a todos en casa y al margen de la vida. Pero, además del tema sanitario que fue lo realmente importante, la economía forzó su parada con el sacrificio que este hecho significaba para el mundo. Fue tan brutal esta incidencia en España, que, como cifras que nos den una muestra de lo que ocurrió, el total de casos notificados fueron 13,4 millones, casi 3 millones de mayores de 60 años contagiados y 115.000 fallecidos. También es importante hacer referencia a que fueron 40,6 millones de personas las que recibieron la pauta completa de vacunación (un éxito de logística, complicidad y el buen hacer por parte de todos) .

Como muestra de la incidencia que significó a nivel mundial, hubo 6,5 millones de fallecidos, esta cifra es la que se pudo controlar. En la parte económica, el PIB en España cayó el 10,8%, las exportaciones de bienes y servicios descendieron un 20,2%, la tasa de paro subió hasta el 15,5%, la llegada de turistas en 2020 tuvo un decremento del 78%, no voy a continuar con más cifras, pues sé que todos estamos al corriente de lo que sucedió y cómo, de nuevo, tuvimos que realizar esfuerzos importantes para normalizar la situación, y estábamos en ello cuando, nuevamente, otra desgracia se nos ha venido encima, la guerra de Ucrania.

Rusia, además de atacar a un país vecino, está haciendo que la economía se vea perjudicada frente a noticias de incrementos importantes anunciados que ya se han quedado aparcados. Los mercados se ven afectados en la energía. El gas y el petróleo de Rusia se limitan por lo que se disparan los precios y, como consecuencia, aparece un nuevo actor en el escenario: la inflación.

Y en este punto de la reseña, por todos conocido, se comienzan a realizar ajustes monetarios que conduzcan a la inflación a posiciones normales, pero esto significa que la vida se encarece para todos, para unos más que para otros, que los tipos de interés suben y las hipotecas se disparan y las previsiones de crecimiento se desmoronan, hasta el punto de que se prevé una recesión en algunos países, en particular Estados Unidos y Alemania, dos motores que tiran de todos nosotros. Y ya veremos qué sucede con la guerra, amenaza nuclear, y con la economía los dos próximos años.

Bien, pues esta es la historia de los últimos 14 años, en el mundo en general y en España en particular, y continuamos creyendo que el mundo es nuestro, sin embargo, debemos ser conscientes de que por culpa de grupos desaprensivos (léase entidades financieras), por enfermedades contagiosas o por guerras sin sentido, todo nos afecta y no se puede ni se debe pensar que individualmente somos algo. Solo un colectivo conectado y con el mismo camino se puede considerar capaz de hacer un presente y un previsible futuro que merezca la pena.