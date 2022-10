De menos a más

Observo que cada vez hay más conductores que olvidaron para qué están los intermitentes. Estoy seguro de que se lo explicaron en las academias y de que lo practicaron cuando se examinaron. Pero una vez con el carné en el bolsillo, la calle, toda ella, todos los carriles, son míos y… volantazo, frena, apártate, que voy yo. A los autobuses no se lo hacen, claro. Por cuestión de tamaño. En carretera cualquier mindundi con coche grande o pequeño te adelanta a 140. A 120 los únicos que no te adelantan son los camiones. Lo tengo comprobado. En ciudad, los ciclistas no pasan por academias pero deberían de saber que un semáforo en rojo también es para ellos y que un paso de peatones es de peatones, no de gente subida en un vehículo de dos ruedas que se llama bicicleta o patinete. Y si les reprochas su acción te sueltan un «Cállate, gilipollaaaas». Vale. Volver a casa de madrugada con la música a tope y las ventanillas abiertas y despertar a todo el barrio, eso sí es de gilipollas. De esos que se piensan que son los únicos que tienen música en el coche. Subir al autobús con la mascarilla en la boca y la nariz al aire es no haber entendido en años de uso para qué sirve la mascarilla. Pero no digas nada porque te la juegas. En fin, en este país se monta un escándalo por 50 segundos y permanecemos impasibles después de que a miles de personas que murieron en lo peor de la pandemia se les negaron sus derechos más elementales y todavía no se explica cómo sus familiares tienen que pelear sin que los que tienen que hacerlo actúen de oficio. Tampoco muchos se escandalizan por el reiterado y larguísimo incumplimiento de la Constitución secuestrando a su antojo el Poder Judicial, seguramente no por ganas de tocar las narices sino por controlar tribunales por los que algunos tienen que pasar y luego nos cuentan el cuento de que no hay que politizar la Justicia. Arrimadas, que ya no sabe qué hacer o decir para no desaparecer, levanta una guerra contra los jubilados. Patético liberalismo.