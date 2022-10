Harta de hablar de política, hoy quiero contarles cosas que importan. Como la Feria de Fráncfort, que se inaugura hoy, a la que España acude este año como país invitado de honor. El lema es el que he tomado como título de esta columna: Creatividad desbordante. Por cierto, repaso el programa y veo a varios (muchos) aragoneses entre los ponentes del pabellón de España en la feria. Estará la últimamente omnipresente Irene Vallejo; también el lúcido Daniel Gascón, con su mirada ilustrada y socarrona. Y el gran Sergio del Molino, que ayer presentó su libro Un tal González en el museo Pablo Serrano, presentación a la que asistí porque yo también experimenté en mis años jóvenes el embrujo de Felipe González. Y porque me encanta cómo escribe Del Molino, faltaría más. Y veo en el programa al librero Paco Goyanes, que hace proselitismo de manera infatigable desde ese faro de cultura que es la librería Cálamo. También está la periodista zaragozana Eva Orué, la primera mujer al frente de la Feria del Libro de Madrid. Y Manuel Vilas, otro grande que me conquistó con Ordesa. A mí y a medio país. Igual me dejo a algún aragonés, pero no me digan que no es como para sacar pecho. En España hay una creatividad desbordante, pero es que en Aragón tenemos para dar y compartir. Hay vida más allá de la política, de la economía, de sus mezquindades y de sus mentiras. Hay vida y es mucho más interesante, se lo digo yo. Por eso hay días en los que me pongo tan sarcástica, tan impaciente, con la estulticia de la vida pública. Porque cualquiera de los arriba citados (y de otros como ellos) con su trabajo en pro de la vida inteligente, hace mucho más por España que otros que yo me sé.