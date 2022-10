La sanidad hay que cuidarla aún más

La sanidad española es una pieza fundamental del Estado del Bienestar, ejemplo para muchos países europeos y refugio para muchos ciudadanos de otros países que vienen a España a ser tratados de algún problema de salud. Es verdad que fruto del covid, ha atravesado unos tiempos muy duros y ahora intenta resolver los problemas que, fundamentalmente, la pandemia ha creado. En Aragón se vive una situación similar. No es verdad que sea una sanidad indigna y sin calidad, como dice el PP, ni que desde el Gobierno de Aragón se esté desmantelando la sanidad pública, pues precisamente ejemplos hay en gobiernos conservadores que apostaron (y apuestan) más por la sanidad privada. No es el caso. Pero hay que reconocer que la sanidad aragonesa no está atravesando sus mejores momentos, probablemente por cuestiones muy similares a las del resto del país. Por eso es necesario echar el resto en las políticas sanitarias y cuidar este servicio público mucho más.

Lo que sí es cierto es que la mayoría de actores que intervienen en la sanidad dicen no estar satisfechos. Ni los que atienden o deberían ni los atendidos, luego algo falla. Es cierto que hay una falta de profesionales que es muy evidente y que hasta que eso se resuelva pasará unos años si esperamos a que salgan estudiantes de las facultades de Medicina o de Enfermería o Ciencias de la Salud. Pero también es cierto que gobiernos como el aragonés tienen que tener capacidad para dedicar más dinero a este área y poder hacer más contratos y mantener cuantos más mejor. No se puede racanear en un tema tan sensible como la salud. Es preocupante que profesionales como la jefa de Oncología del hospital de Barbastro renuncien ante la impotencia que sienten por no poder desarrollar bien su trabajo. Pero también es triste que puestos sanitarios se queden sin cubrir porque algunos de los trabajadores se niegan a desempeñar sus funciones en las zonas que les han correspondido. Por eso urge un plan nacional para resetear la sanidad española, ver cuáles son los problemas comunes en todas las comunidades (que hay muchos) y actuar también sobre los propios de cada territorio. Pero ante todo, con inversión, y sin que los problemas que surjan en el día a día sirvan para abrir grietas políticas de uno u otro color. La sanidad es tan sensible que requiere el esfuerzo de todos, pero también una unidad de acción porque entendemos todos que políticos, profesionales y usuarios solo quieren que funcione para poder resolver todos los casos que se presenten.