Azcón, el patrón ausente

Se acerca el final de la legislatura y llega el momento de evaluar el trabajo realizado por los servidores públicos municipales. Los ciudadanos lo harán con su voto en su momento, pero los empleados públicos estamos en la obligación de denunciar el actual abandono y desprecio al que somete a sus trabajadores ya que, en su calidad de primer edil, Don Jorge es nuestro jefe.

Hace poco vi la película El buen patrón, de Fernando León. Su protagonista, Javier Bardem, es un empresario obsesionado con el reconocimiento público. Como tiene graves problemas con sus trabajadores, intenta ocultar estos conflictos para que su recompensa no se vea afectada. Algo así sucede con nuestro alcalde. Como patrón, abandona a sus empleados. Mientras esa dejadez es evidente, trata de vender el éxito de su gestión a la sociedad para conseguir un buen premio electoral, en las elecciones de mayo de 2023.

Restan 70 días para acabar el año y todavía no hemos negociado la oferta de empleo del presente ejercicio (fundamental para mantener con dignidad unos buenos servicios públicos). Tampoco se han empezado a discutir las bases de la Ley 20/21, que regula el procedimiento por el cual las plazas ocupadas por interinos deben ser ocupadas por personal fijo. Para ambas cuestiones existe obligación legal de hacerlo antes del fin de año.

Finalizando octubre, este retraso supone una dificultad añadida para consensuar estos asuntos con la representación sindical. A esto se suma la tensión y el estrés del personal municipal del área de Personal y Recursos Humanos. Sin olvidar la incertidumbre entre los interinos que ocupan actualmente dichas plazas y todas aquellas personas que, con todo el derecho, quieren opositar a las mismas. En definitiva, se agota la cuenta atrás para cumplir este plazo legal y el Ayuntamiento de Zaragoza se aplica el silencio administrativo, a sí mismo, para no decir qué plazas va a cubrir en su oferta de empleo. Tampoco sabemos, en el caso de las vacantes ocupadas por interinos, qué méritos serán tenidos en cuenta, ni en qué porcentaje, tanto para las que se convoquen por concurso de méritos, como para las que lo hagan por concurso-oposición. Con el agravante de que, en estas últimas, los aspirantes desconocen cómo serán las pruebas en la fase de oposición y cuántas deberán superar. Todos estos procesos deberían estar resueltos antes de finalizar 2024, según estipula la ley.

Dicen que las comparaciones son odiosas y seguramente así lo crea nuestro patrón. El caso es que en la administración autonómica del Gobierno de Aragón (con más trabajadores a su cargo y mayor número de plazas sujetas a la ley que regula el abuso de temporalidad) ya se han negociado las bases con la representación sindical. De esta forma, tanto el personal interino como quienes opositan a dichas plazas, tienen la certeza –y no la incertidumbre– sobre las reglas de juego que regirán este procedimiento legal y obligatorio.

Pero no queda aquí el abandono de nuestro patrón. El señor Azcón y sus concejales acólitos del PP, Alfonso Mendoza y María Navarro, no han negociado el Pacto-Convenio firmado en 2016 y cuya vigencia expiró en 2019. Restan siete meses para acabar la legislatura y seguimos en la inacción más absoluta. El Pacto-Convenio regula, entre otras cosas, conceptos salariales fijos que no se ven actualizados ni conforme a los PGE, ni al IPC. Me explico, el Ayuntamiento abona la misma cuantía a sus empleados por conceptos como ayudas sanitarias, gratificación por permanencia, el subsidio por persona con discapacidad a cargo y la gratificación por jubilación. Estas cuantías permanecen congeladas desde 2016, sufriendo los empleados públicos beneficiarios una pérdida del 20% de poder adquisitivo.

Las comparaciones vuelven a resultar odiosas para nuestro patrón, el señor Azcón, dado que, si no reacciona antes, pasará a la historia negra de la ciudad por ser el único alcalde que no firma un Pacto-Convenio con sus trabajadores. Todos sus antecesores, incluidos los de su mismo partido, sí lo hicieron.