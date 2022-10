En la burbuja de Elizabeth Truss

La imagen de una desencajada Liz, la Premier inglesa, merecería algún grabado de Goya de alguna cuarta serie con un título como «No han pisado la plaza». Empapados de prepotencia e ideología, Liz y los Brixiters se han comportado como auténticos bolivarianos. ¿Qué digo? Sí, no lo voy a repetir, pero sí. A pesar de su visión de que el individuo y los mercados son los ejes de la organización social y política y las palancas de la prosperidad, se han comportado cual aprendices de brujo ignorando a esos mercados. Una cosa es regular los mercados, algo absolutamente imprescindible y necesario para el bienestar de la sociedad e incluso para su buen funcionamiento. Otra bien distinta es ignorarlos y despreciarlos e intervenir de forma arbitraria, como han hecho ellos. En el Reino Unido hace tiempo que sus líderes realizan políticas fuertemente intervencionistas a pesar de su ideología ultraliberal en muchos casos. Con sus formas, muy British, ya saben miden en millas, pesan en onzas y libras y conducen por la izquierda.

El sistema métrico decimal, el Universal por decirlo de alguna manera, todavía genera reticencias. A su manera, pero en la economía británica se han realizado actuaciones arbitrariamente intervencionistas en los últimos tiempos, no sólo en época de pandemia, durante la cual en todos los países ha sido muy relevante la presencia del Estado con toda su fuerza.

El Brexit es la expresión rotunda de una actuación contra los mercados. En primer lugar, sobre el mercado de trabajo, reduciendo la oferta de trabajo y limitando la incorporación de trabajadores con la bandera anti inmigración en su caso. Las consecuencias han sido inmediatas: escasez de trabajadores en algunos sectores.

La otra actuación grave, la segunda, de estos brixiters ha sido contra el libre comercio y los espacios económicos amplios y abiertos. Ahí tienen los resultados: estanterías vacías y desabastecimiento. Con su pan se lo coman. No se puede seguir viviendo con la añoranza de lo que una vez fueron. El Brexit ha sido una lección, aunque el temario no ha terminado.

La última «brillante» actuación de política económica ha sido la propuesta de Liz la Breve de reducir los impuestos a las rentas más elevadas e incrementar el gasto público espectacularmente. Por cierto, propuestas ampliamente aplaudidas por la derecha política y mediática de nuestro país. Clamoroso el titular de algún periódico nacional alabándola y los tuits de la reina de la libertad, Ayuso, en favor de esas medidas que se han anulado en su totalidad con el nuevo ministro de economía. La respuesta contundente de los mercados ante la libra y la deuda desnudó al gobierno británico. Algo que un estudiante de primero de Economía lo entiende perfectamente. No sé si algunos de nuestros políticos de derechas aprenderán esta lección de economía, pero incluso la ciudadanía cada vez ve más claro que bajar impuestos tiene consecuencias y, en la mayoría de las ocasiones, no son precisamente buenas. Y, por cierto, las propuestas fiscales del gobierno español no han recibido ningún reparo de esos mercados.

Buena parte de estos dirigentes ultranosesabequé han estudiado en prestigiosas y elitistas universidades como la de Eton donde estuvieron Cameron, Johnson el Mentiroso, el actual ministro de Economía y el recientemente dimitido. La pregunta que uno se hace es ¿qué les enseñan en esas universidades tan afamadas? Posiblemente son sólo centros de reunión de las élites, donde se conocen, se relacionan y se reproducen como clase social, ajenos al mundo real. Donde quedan los economistas clásicos y neoclásicos ingleses, aquellos que en buena medida configuraron la ciencia económica.

Todo el mundo lamentamos en su día que se produjera el Brexit pero qué bien estamos sin ellos. No sé cómo hubiera sido la política europea y la del Banco Central Europeo frente a la pandemia con ellos dentro de la Unión Europea. Sin embargo, dada la interrelación de las economías, de la británica y la europea en particular, sus problemas nos afectan y en consecuencia ojalá se arreglen pronto pero no sé dónde poner las velas ni a quién porque, ya lo he dicho alguna vez, la excesiva ideología y el fanatismo anieblan la vista y oscurecen la razón. También a los ingleses, aunque lleven fama de pragmáticos.