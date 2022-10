El juego de las sillas

Una semana es mucho tiempo en política. Parece un mantra, pero, es un axioma que se cumple a la perfección en el caso de los británicos, que insisten en sorprendernos diariamente con interminables escándalos. En siete días, dos ministros despedidos (Economía/Interior), y una líder que trata a duras penas de sostenerse al mando del timón, en medio de perversas críticas y amenazas de sus propios legisladores, que se atreven a decir públicamente que le quedan 12 horas de vida política.

Rebelión en la granja en tan solo 45 días de mandato. La comidilla de la ciudad es que Jonhson puede incluso hasta regresar. Otros vendrán que bueno te harán, dice el refrán. Estas cosas no suelen pasar en el continente europeo (español, diría más bien), donde el concepto dimisión no suele aparecer en diccionarios ni códigos morales, y donde un sillón es para toda la vida. Se aferran a él, pase lo que pase, o al menos el suficiente tiempo, como para garantizar un salario vitalicio. Frente a esa praxis, la británica. Los brexiteers son partidarios del popular juego de las sillas musicales, que consiste en cambiar de posición y tomar asiento cuando la música se detiene. Que se lo digan a Shapps, el que fuera secretario de transporte con Boris, que pese a ser destituido por Lizz Truss el primer día de su llegada al poder, regresa ahora como nuevo ministro de Interior. No había hecho ni siquiera las maletas para salir de escena y vuelve a la palestra más reforzado que nunca. Papelón para la primera ministra, que por mantener su sillón parece estar dispuesta a todo, hasta tener en dos de los puestos más importantes de su gabinete a aliados de Sunak, su rival en el partido. ¿Va a ser que los ingleses no son tan distintos?