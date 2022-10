Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, así es. Fui compañero de Jesús Mesa en la Escuela de Artes, y allí, a finales de los ochenta, lo vi en la obra de teatro en la que más me he reído en la vida: Longaniza para dos, versión baturra de la obra Aspirina para dos, de Woody Allen. Jesús tenía una vis cómica increíble, llenaba como nadie el escenario, y ya entonces se notaba que iba a convertirse en un actor con mayúsculas. ¿Quién me iba a decir a mí que muchos años después compartiríamos sueños y tablas? Era muy fan de Los Hermanos Carcoma, el dúo canalla que formó con su compinche Daniel Tejero, y los vi infinidad de veces en la Sala Da Luxe y en La Campana de los perdidos. Y fue precisamente en una fiesta en La Campana de los perdidos donde decidimos crear algo entre los tres, pero orientado al público infantil. De esa loca idea surgieron libros y espectáculos como Los tres reyes y Los Comiclowns. Recuerdo cuando nos entregaron el Premio del Público en el Off de Calle 2017 por Los Comiclowns en el Ayuntamiento de Zaragoza y comentó Jesús: «El premio está muy bien, pero no nos han dado croquetas». Ay, el pan de los cómicos. Te partías de risa con él; de sus muchos años con la compañía El Harem Teatro contaba anécdotas desternillantes. En la radio, junto a Agustín Martín en el Carrusel Deportivo de la Cadena Ser, brillaban sus hilarantes personajes; y es que era un imaginativo fabulador con un gran sentido del humor, como quedó patente con su libro Narciso, el héroe indeciso, creado junto a su gran amigo Broto. Quince días antes de que le llamara la Parca, nos vimos en nuestro barrio, Casablanca, le di mi último cómic y un abrazo y le volví a decir que se cuidase esa afonía que persistía, sin sospechar que sería la última vez que nos veríamos. Qué dura es la comedia de la vida cuando cae el telón.