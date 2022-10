El escándalo de la Airef

La presidenta de la Autoridad Independiente para la Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, compareció en la Comisión de Presupuestos del Congreso y señaló que los presupuestos de 2023 tienen carencias notables. Esos defectos, sostiene, les restan valor como herramienta de planificación económica y debilitan su función para la rendición de cuentas. El organismo destaca la infravaloración de los ingresos de 2022, la no incorporación de medidas, la falta de información sobre la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y la falta de integración en una estrategia fiscal a medio plazo. Las críticas parecen razonables, pero su actitud independiente resulta insólita, y eso es una medida de la degradación de nuestra democracia.

El presidente de la Generalitat de Cataluña ha dicho que llegó a un acuerdo con el Gobierno para no aplicar el 25% de las clases en castellano. El declive (colonización partidista, trapicheo irresponsable, bloqueo cínico del PP, impulsos iliberales del gobierno) del Poder Judicial, uno de los pilares del Estado de derecho, conduce a la disfunción y al escepticismo, tendrá un coste institucional y de confianza, pero parece que los partidos no creen que vaya a suponerles una penalización electoral. La fiscal general del Estado era ministra de Justicia; su sucesor la ha ascendido a fiscal de sala, la máxima categoría en la carrera, pese al rechazo de la mayoría del Consejo Fiscal.

El presidente de Radiotelevisión Española tuvo que dimitir porque la línea editorial no era lo bastante favorable al gobierno. Su sustituta, la presidenta interina Elena Sánchez, no había superado la valoración del comité de expertos para entrar en el Consejo de Administración. El gobierno ha modificado los estatutos de RTVE para ampliar sus poderes. El Centro de Investigaciones Sociológicas ha sobreestimado sistemáticamente a la izquierda desde 2018, como ha escrito Kiko Llaneras. Según su presidente, José Félix Tezanos, la caída de la valoración de Alberto Núñez Feijoo en su encuesta más reciente se debe a que parte de la población ha visto que el líder popular no tiene los conocimientos necesarios. Por descuido, casualidad o afición, parecemos empeñados en desacreditar las instituciones y las normas no escritas que garantizan nuestra convivencia: se imponen el sectarismo, el nihilismo o una mezcla de los dos. En estas condiciones, la profesionalidad de la presidenta de la Airef es un verdadero escándalo.