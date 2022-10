Tratos y retratos

Solemos identificar la idea de retrato con una pintura, poco importa si es al óleo, acuarela, pastel o carboncillo, que refleja el rostro del representado con pretensión de lograr una identificación total entre él y el cuadro. Lo mismo sirve cuando el método empleado es la fotografía, claro está. La cuestión es que ese es solo uno de los medios por el que mostrar a alguien para después conseguir reconocerlo.

La imagen, en un mundo de imágenes, es la estrella indiscutible, por supuesto. Afortunadamente no es el único, contamos con la voz, por ejemplo, que es tan privativa y personal como nuestro propio rostro. E incluso más, disponemos también de la palabra. Palabra que no debe confundirse con la voz, nos referimos a esa expresión tan aragonesa que hace honor a lo que para nosotros resulta crucial como es «tener palabra» o «la palabra dada». Yo, como presumo que ustedes, creo que esa palabra, la que prepara y cierra un trato, es un excelente medio para dibujar un retrato. Dicho de otro modo, los tratos, además de ser convenios, arreglos o contratos, no dejan de ser retratos de quienes los suscriben pues ¿qué mejor que ellos puede revelar aquello que en la imagen no puede aparecer? La moda de los selfis, ya saben, esos autorretratos que han colonizado las vidas propias y ajenas, son seleccionados precisamente por exhibir nuestra mejor versión y, de paso, ocultar aquello de nosotros que preferimos mantener velado.

Y la verdad es que lo consiguen. El más sencillo de los teléfonos móviles provisto de ya no se sabe cuántas cámaras y estas de millones de píxeles es capaz de producir imágenes en que salgamos favorecidos, o sea mejorados. Ni rastro en ellos de cualquier indicio de la palabra dada o quitada. Charlaba ayer con mi buena amiga C.B. que, indignada, protestaba sobre cómo las redes y medios telemáticos a nuestra disposición han contribuido a alterar el papel asignado a las personas en las relaciones contemporáneas debido al hipertrófico uso conferido a la imagen. ¿Qué queda de nuestra palabra si aceptamos quedar convertidos en mera fachada?

Y aunque tampoco es cuestión de ponerse apocalíptico, pues de cada uno depende el valor que confiere a cada cosa, sí resulta preocupante el hecho de que, entre los más jóvenes, y me refiero incluso a los preadolescentes, es la imagen, la suya y las recibidas de los otros, a menudo falseadas por las aplicaciones y los retoques, las que resultan determinantes en el conocimiento del otro. En Totalidad e Infinito. Ensayo sobre la exterioridad, Emmanuel Lévinas dedica el capítulo El rostro y la exterioridad a la relación ética que comienza cuando recibimos al otro a través de su rostro. El rostro sería para ese filósofo el primer hecho del lenguaje, la primera expresión que nos llega del otro, la primera palabra. Es profundamente bella y esperanzadora la tradición judeo-cristiana en que se funda Lévinas, pero si Lévinas tuviese oportunidad de ver en qué manido y falseado icono se ha llegado a convertir el rostro tal vez nos recomendara el refugio de la palabra, la pronunciada, no la muda, como el mejor y más fidedigno retrato para descubrir al otro.