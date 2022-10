Bromas de los dioses

Hace unos días conversaba con mi amigo Carlos Iglesias sobre su reciente asistencia a un espectáculo de los geniales Les Luthiers. Recuerdo que yo los descubrí en la radio una noche de verano e insomnio de mi primera juventud. Para mí eran dioses. Muchas veces quise ir a verlos cuando arribaban a esta ciudad; sin embargo, bien porque se hubiesen agotado las entradas o por otras circunstancias, nunca fue posible. Pero en 2013 una amiga de Madrid me invitó a su casa y al teatro para poder (¡por fin!) verlos. Recuerdo que actuaban un viernes, recuerdo que me fue muy difícil organizar ese viaje, colocar a los niños, cuadrar horarios… recuerdo que casi pierdo el AVE, recuerdo que estaba agotada. Pero llegué.

Y allí estaba, sentada en mi butaca, emocionada, feliz, relajada. Entonces ellos empezaron a hablar y yo sentí que me hundía en un sueño muy profundo. Me era imposible mantener los ojos abiertos. Intentaba centrar mi mirada y sólo conseguía bizquear y ver doble. Toda la tensión de la semana y del viaje se había disipado de repente al sentirme feliz… Soñé no sé qué cosas mientras a ratos me despertaba por los aplausos o las risas. Yo quería estar allí, mas mi mente y mi cuerpo tiraban de mí hacia un pozo cálido, confortable y atractivo como el canto de las sirenas de Ulises. Pero yo no tenía mástil al que agarrarme. Todo conspiraba para mi rendición: la poca luz, el agradable calor, la comodidad de la butaca. Aquello fue una tragedia de ficciones enfrentadas. Yo ya no sé lo que escuché o lo que soñé.

A la salida, la noche de Madrid quiso ponerme triste, pero yo no la dejé. La vida es así, nos toma el pelo. Soñar que quieres ir a un lugar, ir de verdad y entonces dormirte y pasarte la experiencia soñando es una broma de los dioses contra la que ni Les Luthiers pueden competir.