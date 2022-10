Lo que el velo esconde

Hijab, palabra de raíz árabe, puede traducirse como «todo velo que se coloca delante de un ser u objeto para esconderlo de la vista o aislarlo». En Irán, de acuerdo a la sharia (código de conducta islámico) que rige en el país desde la Revolución de 1979, encabezada por los ayatollahs (Ayat: versículo sagrado; Allah: Dios) Shariatmadari y Jomeini, el uso del velo es obligatorio para las mujeres desde 1985. En aquel año entró en vigor una ley según la cual independientemente de sus creencias religiosas, las mujeres en Irán deben vestirse de acuerdo con las enseñanzas islámicas.

Y para controlar que las mujeres iraníes cumplen con la norma, el régimen clerical creó las Gasht-e Ershad (Patrullas de Orientación o Policía de la Moralidad), con potestad para detener a las mujeres y determinar si muestran demasiado cabello; si sus pantalones y abrigos son demasiado cortos o ajustados; o si van excesivamente maquilladas. Los castigos por violar las reglas incluyen multas, penas de prisión, e incluso la flagelación.

Una de estas miles de arbitrarias detenciones a mujeres (verdaderas ciudadanas de segunda en la nación) que se producen cada año en Irán, fue la de la joven iraní, de etnia kurda, Mahsa Amini, de 22 años de edad, quien murió el día 16 del pasado mes de septiembre, después de que la Policía de la Moralidad la detuviera, no por no llevar el hijab, sino por llevarlo incorrectamente puesto.

A partir del Imperio Safawi, en el siglo XV, Irán incorporó la corriente chiita (seguidora de Alí, yerno de Mahoma) del Islam, como religión oficial del Estado. Desde entonces, en los establos del palacio real de Persia había siempre dispuesto un caballo ensillado para que lo montase, el día de su anunciado regreso (antes del final de los tiempos, para restaurar el orden de Alá en la Tierra) el Imam Oculto Al-Mahdi, cuya voz propagadora de la fe se manifiesta a través de los ayatollahs, máxima autoridad del clero chií.

De este modo, cuando en 1979 el ayatolá Jomeini se convirtió en el Líder Supremo (hasta su fallecimiento, en junio de 1989) de la actual República Islámica de Irán, en una suprema islámica decisión, religión y política se fusionaron en un solo ente. Sin embargo, no todos los ayatolás estuvieron de acuerdo con esta idea de gobierno. Así, el ayatolá Shariatmadari (y no fue el único) preconizó que los ulama (doctores de la ley islámica) debían abstenerse de intervenir directamente en política. A principios de 1981, Jomeini decretaría para él arresto domiciliario.

Se desprende de lo anterior lo peligroso que es convertir en dogmatismo la interpretación de los suras del Corán. El periodista iraní Akbar Ganji denunció este hecho en una conferencia pronunciada en Berlín en el año 2000, llamando fascistas, con argumentos, a quienes abogaban por el totalitarismo del Islam. La publicación del texto de su conferencia supuso su detención y posterior condena a 6 años de prisión.

En cuanto al uso del hijab: «No creo que el Corán prescriba que la mujer haya de llevar un pañuelo o un velo en la cabeza, y bajo ningún concepto un burka, u ocultar el cuerpo por completo, que no son sino espantosos fenómenos culturales». Son palabras del teólogo y profesor egipcio Abu Zayd (fallecido en 2010, fue expulsado de Egipto en 1995 por su interpretación reformista del Corán) que se contienen en su libro El Corán y el futuro del Islam, publicado en España un año antes de su muerte.

A partir de las protestas y de su cruel represión –incluidos bombardeos indiscriminados sobre localidades del Kurdistán iraní, en el noroeste del país– que se están produciendo en Irán tras la muerte de Mahsa Amini, ha quedado desvelado otro gran drama oculto: el que padecen los kurdos –etnia a la que pertenecía la joven– en Irán. Una importante minoría que representa casi un 5% del total de la población de la nación, que asciende a 84 millones de habitantes. Preocupa al Gobierno que no solo los estados vecinos, sino también Estados Unidos, puedan usar esas quejas étnicas y religiosas para minar la unidad e integridad territorial de Irán. No en vano, fue allí donde los kurdos (bajo el mando de Mustafá Barzani y con el apoyo de Azerbaiyán y la URSS) tuvieron su único estado independiente, con capital en la ciudad iraní de Mahabad. Tuvo, eso sí, una efímera duración, pues la República kurda de Mahabad se proclamó en 1946 y fue disuelta ese mismo año, cuando las tropas de Irán entraron en el territorio y lo reintegraron a la soberanía del país.

El uso del velo se ha convertido en una cuestión clave en materia de emancipación y de identidad musulmana. Pero no solo ahora. Ya desde 2014 las mujeres iraníes, a riesgo de ser encarceladas, están denunciando la obligatoriedad del uso del hiyab, colgando fotos en la red de ellas mismas desafiando públicamente la ley del velo. Esta acción se está traduciendo en ingeniosas campañas de protesta en internet, tales como The Girls of Revolution Street (Chicas de calle Revolución), White Wednesday (Miércoles blancos) o My Stealthy Freedom (Mi sigilosa libertad).

Sin embargo resulta asombrosamente hipócrita la respuesta de fría y calculada neutralidad (más aún cuando cínicamente se alude al respeto a sus costumbres) que se está dando en Occidente –y el Gobierno de nuestro país es buena prueba de ello– a estas protestas, protagonizadas por hombres y mujeres, jóvenes y mayores, que denuncian las brutales limitaciones de los derechos humanos que sufre la población iraní desde hace más de cuatro décadas. Las ideas seculares son probablemente más fuertes ahora en Irán que en cualquier otro país del mundo musulmán. Y los únicos que no lo saben, o no quieren darse cuenta, son los dirigentes del país, pertenecientes a la clase clerical islámica –cuyo mayor apoyo es su temible y represora Guardia de la Revolución– quienes han decidido cubrir su mente con un velo de fanatismo religioso que les aleja del respeto a la dignidad de las personas y de la razón.

El sueño de la razón produce monstruos (Francisco de Goya).