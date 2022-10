Ases de la autonomía energética

Europa no puede seguir siendo dependiente de los elementos estratégicos que afectan a nuestra economía y supervivencia, a nuestro estado de bienestar social y, sobre todo, a los más vulnerables, a trabajadores y clases medias, a los jubilados y a nuestros autónomos. También, cómo no, a todo el sector empresarial. Es urgente la no dependencia energética de países productores como Rusia, China, Arabia Saudí o Emiratos Árabes, donde la democracia no existe o bien son democracias virtuales, como el caso de Rusia que incumple su propia Constitución y aniquila la libertad de expresión y la independencia judicial. Es preciso y urgente para no caer en crisis tras crisis económicas, a expensas de líderes totalitaristas, donde el poder es ejercido por una sola persona o partido único de manera autoritaria, impidiendo la intervención de otros y controlando todos los aspectos de la vida del Estado. No nos olvidemos, ¡estamos en guerra! Sí, la invasión de Ucrania y la defensa de nuestra forma de vida conlleva consecuencias que estamos sufriendo y vamos a sufrir por un sinfín de años si Europa, si España, no apuesta de forma ágil y decidida por ser autónomos en energía. También autónomos en nuevas tecnologías con más inversión en educación, investigación e innovación. Autónomos en agroalimentación, de lo que somos una potencia. Autónomos en nuestra defensa ante un mundo cambiante, en constante transformación y donde los poderes económicos autocráticos, déspotas, totalitarios, dictatoriales se mueven a la velocidad de la luz para situarse y adquirir el poder de los elementos económicos estratégicos que mueven el mundo. España, en definitiva, no puede seguir teniendo una dependencia energética exterior de un 68%, es decir, importamos más de las dos terceras partes de lo que consumimos. Lo cierto es que el precio de la luz es desde hace meses protagonista inamovible en la lista de preocupaciones urgentes de los españoles. Y, lo peor, ni el Gobierno ni las grandes compañías eléctricas pueden ser capaces de resolver el gran problema: la dependencia energética.

La única solución, la única salvación para nuestra factura y nuestra economía está en la firme apuesta por las energías renovables, en la autoproducción y, por qué no, en ser exportadores y protagonistas de la economía mundial y el bienestar de todos los turolenses, aragoneses y españoles dentro del marco de la Unión Europea. España es «el sol de Europa». Y como recitaba Labordeta, …polvo, niebla, viento y sol… esta tierra es Aragón…, Teruel y Aragón disponen de las herramientas inagotables para encabezar la industria energética basada en una economía sostenible. Además, para darle la vuelta a la dependencia energética, disponemos de tecnología, personal cualificado, empresas, terreno y seguridad administrativa. Debemos dejar de importar la mayoría de la energía que necesitamos, producir energías verdes en grandes cantidades y ser nosotros quienes empecemos a exportarla a otros países. Una oportunidad de oro que no podemos desaprovechar. La raíz del problema reside en que España apenas produce una cuarta parte de la energía que necesita para funcionar en su día a día. Esta excesiva dependencia energética implica, por una parte, que no controlamos el precio de la electricidad que importamos y, por tanto, estamos a merced de la inestable situación geopolítica y de los vaivenes de los mercados, más caros que nunca en su historia. Y no hay que olvidar, por otra parte, que la energía que consumimos sigue basándose principalmente en combustibles fósiles, que continúan deteriorando el medio ambiente y retrasando la descarbonización. Esa transición verde que tanto queremos y es tan precisa a nivel global. A la vista de los datos, está claro que las renovables tienen el papel más destacado como fuente de energía limpia para los consumidores y también como barrera de contención frente a la mencionada situación geopolítica internacional y la volatilidad de los mercados de materias primas fósiles. España, Aragón y Teruel deben pasar de la dependencia energética a liderar el mercado de las energías renovables, debemos ser dueños de nuestra estrategia energética. Y ello solo es posible acelerando la transición hacia un modelo basado en energías renovables, limpias, baratas e independientes. La apuesta por la energía limpia aporta otros muchos beneficios además de la autonomía energética; porque, además, dinamiza nuestra economía y facilita la implantación de un plan energético independiente y, por tanto, controlable. También ayuda a democratizar el acceso a la energía con facturas mucho más baratas, posibilidad de autoconsumo, más conciencia ecológica, consumo más racional y mayor eficiencia energética. Además, permite al consumidor particular ahorrar energía, almacenarla, venderla o intercambiarla. Y otro importante beneficio: los proyectos de generación de energía impulsan el empleo local allá donde se desarrollen. En el caso concreto del medio rural, su implementación supone además unos ingresos seguros y continuados –y tan necesarios–. Es, incluso, una nueva fuente de repoblación para la España deshabitada, ya que fija población tanto por empleos directos en la construcción y el mantenimiento, como por ingresos de los ayuntamientos en impuestos anuales. Desde Teruel y desde Aragón debemos impulsar el papel de España en la carrera de las energías limpias, el desarrollo sostenible y el consumo responsable. Una apuesta por un mix energético renovable global que abarca energía eólica, fotovoltaica, hidrógeno verde, storage (almacenamiento) y puntos de recarga para vehículos alternativos. Son los cinco ases imprescindibles para llegar a la autonomía energética, a ese futuro verde e independiente que tenemos al alcance de la mano y del que partirá el mantenimiento y mejora de nuestro estado de bienestar. En este marco, los alcaldes y alcaldesas de Teruel tienen la obligación de velar por el bienestar de sus vecinos y vecinas y nadie puede descalificarlos por tomar decisiones que les competen. Menos, si cabe, quien alardea de haber nacido en la provincia de Teruel, pero ha vivido siempre lejos de ella y nada ha aportado a su presente y futuro, salvo el insulto a sus representantes democráticamente elegidos.