No sea populista, por favor

Si habla de pobres y ricos usted es un populista. Usted está pasado de moda y está suscitando el conflicto social. Si lo dice M. Rajoy, ese gran pensador que tanto ha aportado al pensamiento político, a la dialéctica, y a no sé qué más (de verdad que no se me ocurre nada más), pues oiga, eso va a misa. Los de la gran patronal están de acuerdo con él. Así que no hable de pobres, hombre, que suscita las bajas pasiones. No es que no haya pobres, no. Haberlos, haylos. Pero mejor si no se habla de ellos, si hacemos como si no existieran. Si usted se empeña en lo contrario es usted un populista o le gusta este gobierno socialcomunista que toma medidas como el Ingreso Mínimo Vital, la subida del SMI, se empeña en mantener el nivel adquisitivo de las pensiones o lidera la reforma laboral para acabar con tanta precariedad y tanto abuso. Si usted se empeña en seguir poniendo de manifiesto la desigualdad, en luchar contra la desigualdad, usted, querido amigo, no está al día. Rajoy y Garamendi sí que están al día, son unos modernos. No creo que hayan leído –no parece que sean mucho de leer– La sociedad opulenta de Galbraith pero deben de pensar que la pobreza nada tiene que ver con las estructuras económicas y que es el resultado de factores como la deficiencia mental, la mala salud, la falta de disciplina, una fertilidad excesiva, el consumo de alcohol, una educación insuficiente o a todo esto a la vez. Hacemos como que no existen y problema solucionado. Pero Galbraith, como asesor del Presidente Kennedy, algo parece que tuvo que ver con la «guerra contra la pobreza», aquel intento fallido de acabar, de la mano de las Ciencias Sociales, con la pobreza porque más allá de su etiología, existir sí que existía. Las bolsas de pobreza, incluso de extrema pobreza, existen incluso en todas las sociedades occidentales. Tiene rostro de mujer y de niño y la tesis de Galbraith se revela absolutamente falsa. Pero mejor ocultarla, ignorarla. ¡Qué jeta tienen!