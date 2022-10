El futuro electoral de la izquierda

«Lo primero es antes» decía don Venancio Sacristán, padre de nuestro admirado José Sacristán. Y lo primero va a ocurrir en mayo de 2023 cuando elijamos a nuestros representantes en los 8.131 municipios españoles y en al menos 12 comunidades autónomas. Pues bien, puedo predecir, sin demasiado riesgo a equivocarme, que si la izquierda a la izquierda del PSOE nos da en mayo un espectáculo similar al que Adelante Andalucía y Por Andalucía han protagonizado el pasado 19 de junio en la comunidad que empieza en Despeñaperros, ya puede Yolanda Díaz vestirse de lagarterana que no conseguirá que funcione su proyecto Sumar en las generales de noviembre, haciendo difícil la continuidad del gobierno progresista de coalición.

Superado el bipartidismo, los próximos gobiernos progresistas serán posibles llegando a acuerdos, como el cuatripartito de Aragón o el bipartito de España. Experiencias como estas han hecho mejorar mucho las relaciones entre la izquierda. Hoy, salvo hooligans irrelevantes, nadie ubica al PSOE en otra orilla que no sea la izquierda, reconociendo a la vez que el PSOE es el único partido que tiene capacidad para vertebrar gobiernos progresistas. Dentro del PSOE percibo una mayor amplitud en el gran angular de su cámara fotográfica, reconociendo la necesidad de que «aquí no sobra nadie» y matizando los discursos para reducir las líneas rojas que dificultaron en 2016 la formación de gobiernos de progreso, permitieron la continuidad de Rajoy y favorecieron con ello el crecimiento de la extrema derecha.

El PSOE reconoce que es imprescindible que a Díaz le vaya bien para que la coalición pueda seguir en el gobierno. El presidente Pedro Sánchez ha destacado en este sentido, varias veces, un reconocimiento a los ministros de UP, hablando por ejemplo del «trabajo coral de todos los ministros de la coalición». Pero, para que al proyecto de Yolanda Díaz le vaya bien, es necesario que los partidos existentes en ese espacio político superen las enormes desconfianzas que hay entre ellos. Si no lo hacen «el proyecto Sumar no tiene futuro» sentencia el politólogo Ignacio Sánchez-Cuenca quien, a modo de corolario, en un magnífico artículo titulado Sumar gente o sumar partidos nos dice: «Los partidos a la izquierda del PSOE tendrán que resistir la tentación de apropiarse del proyecto o reconvertirlo en un proyecto partidista. Veremos si se comportan con responsabilidad o sucumben a la antropofagia clásica del izquierdismo. Han de entender, ante todo, y por muy injusto que les parezca, que de lo que se trata es de sumar gente y que la suma de partidos es solo un instrumento secundario para este objetivo».

Pero, como «Lo primero es antes», advierto que el electorado progresista ha tomado buena nota del pasado y también lo hará de lo que ocurra en ayuntamientos y comunidades autónomas en mayo. Hay que ilusionarlo y para ello hay que dejarle claro que su voto va a ser útil y servirá para configurar gobiernos progresistas. Una gran parte de la continua pérdida de votos de IU y Podemos, juntos o por separado, se encuentra en la desmovilización de su electorado. Y otra gran parte de su declive electoral hay que buscarla en las enormes desconfianzas existentes entre ellos.

Desde un punto de vista ideológico algunos justifican, yo no, que el proyecto nacionalista de CHA decida presentarse en solitario a las próximas elecciones municipales de la inmortal Cesaraugusta, pero ¿alguien entiende las diferencias ideológicas entre Podemos y Zaragoza en Común –ZeC– para que vuelvan a concurrir por separado? ZeC aún no ha dicho nada pero Podemos ya lo ha anunciado. ¿No serán, más bien otro tipo de razones relacionadas con el sectarismo, el maniqueísmo y los personalismos las que explican estas decisiones? ¿Acaso las gentes de Podemos, CHA y ZeC se han vuelto tan ingenuas como para creerse encuestas de parte que les anuncian superar el 5% que ya dejó a alguno fuera de juego en 2019? ¿No advierten que pueden despeñarse como le ha ocurrido a su espacio político de Despeñaperros para abajo el pasado 19 de junio? ¿No se dirigen hacia el precipicio arrastrando cualquier posibilidad de cambio político en la Inmortal Cesaraugusta? ¿Les ocurrirá igual en la Inmortal Turiaso donde CHA y Podemos no llegaron al 5% en 2019, tirando a la basura de la irrelevancia los votos que consiguieron por separado? ¿Estamos a tiempo de evitarlo?

El PSOE presentará sus candidaturas y es evidente que ocupa el espacio socialdemócrata que le corresponde por historia, tradición y penetración social en todo el territorio. Y la izquierda a su izquierda debe ofrecer proyectos amables en los que predominen las actitudes positivas entre sus socios. Winston Churchill decía: «la actitud es una pequeña cosa pero marca una gran diferencia».

Hasta mayo solo faltan siete meses en los que aún se pueden sustituir días de funeral por días de boda. Estamos a tiempo.