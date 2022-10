Instalaciones en estado lamentable

Soy exalumna, madre de un exalumno y en la actualidad familiar muy cercano de un alumno del Colegio OD Santo Domingo de Silos. Tengo un vasto conocimiento de este centro, lo que me legitima para poder enviarles este escrito.

Me causa una profunda tristeza ver cómo se encuentran las instalaciones deportivas del citado colegio. Concretamente voy a referirme a las relacionadas con el baloncesto. El pabellón y sobre todo las canastas están en un estado lamentable. Hay bancos del pabellón rotos por la mitad, y los demás con roturas parciales. Las redes de las canastas están totalmente rotas, lo que en algunas ocasiones producen desconcierto puesto que no se sabe si el balón entró en la canasta o no.

Esta situación no es nueva, se lleva arrastrando desde hace más de un año y me consta que se ha solicitado en varias ocasiones que, por lo menos, se cambien las redes. Todo esto provoca que los chicos, las chicas y los familiares sientan vergüenza de las instalaciones de su colegio porque, entre otras muchas razones, se oyen comentarios negativos por parte de los jugadores y familiares de los equipos que vienen a competir, con toda la razón del mundo.

Todo esto choca con lo que ofrece el colegio en su página web: transcribo literalmente un párrafo de la página web del colegio OD Santo Domingo de Silos:

«La actividad física y deportiva es uno de los pilares del Colegio, por eso, además de las instalaciones deportivas para la práctica de la Educación Física, contamos con un área deportiva de 15.000 m2 de la que estamos muy orgullosos...»

Y del APA: «Sección fútbol y sección baloncesto: La actividad física y deportiva es uno de los pilares del colegio, por eso las secciones de fútbol y baloncesto del Silos te ofrecen aprender...»

¡Pues menos mal que la actividad deportiva es uno de los pilares de este colegio! Y de estas instalaciones ¿están ustedes orgullosos...?

A mí personalmente me da asco y pena ver en qué condiciones tienen que jugar los chicos y chicas que han elegido el baloncesto como deporte.

No olvidemos que los padres y las madres de los jugadores y jugadoras pagan una cuota para, entre otras, tener las instalaciones en buenas condiciones. Y sin olvidar tampoco que este colegio es concertado, por lo que también recibe dinero de las arcas públicas (del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón).

Pido, suplico, desde aquí a la Dirección, a la sección de baloncesto y al APA que, a la mayor brevedad posible, arreglen todos los desperfectos del pabellón del colegio OD Santo Domingo de Silos, para que nuestros chicos y chicas puedan practicar en buenas condiciones su deporte favorito y así estar orgullosos de su colegio.

No jueguen con la ilusión de los chicos y chicas deportistas ni con el esfuerzo de sus padres y madres.