El día de los difuntos

1de noviembre: Día de los Difuntos. Un año más, la realidad nos muestra cuanto ha cambiado nuestro país en las últimas décadas. Antaño, la estampa central del día: el tráfico colapsado en torno a los cementerios. La foto actual: millones de adolescentes con resaca desplomados (muertos) en los sofás de casa hasta ser revividos por la comidita de mamá a primera hora de la tarde. Ahí están las new generations: ya no compran flores para sus difuntos sino aspirinas para ellos mismos. Los muertos vivientes del presente no tienen otra preocupación que la de llenar los bares y clubs del centro, la halloweenesca noche anterior, para convertirse en los mejores zombies de la city. Ironías de la vida, emular aquellos perversos hábitos importados, que lejos de traer elementos positivos, destruyen los pilares de las civilizaciones. Y si no, fíjense. En un país como el nuestro, en el que la gastronomía es la envidia de nuestros vecinos, estamos cada vez más plagados de restaurantes fast food, cuya misión no es otra, que servir comida química para cebar bien a los zombies. No se sostiene el argumento de que la comida real es demasiado cara. Todavía aquí, un sabroso y saludable bocata de jamón sigue siendo barato. El adoctrinamiento (político, religioso o consumista) continúa siendo nuestro enemigo a vencer. Las interminables reformas educativas poco han logrado, en un sistema que todavía está sustentado en la regurgitación sin sentido, y no en el cultivo del pensamiento crítico y la aplicación práctica del conocimiento. ¿Y nos extraña ver a nuestros jóvenes acudiendo masivamente a sus templos designados? Cualquier lágrima derramada por «Samhaim» será por los i-phones perdidos, no por los familiares desaparecidos. La tradición está muerta, larga vida a la tradición.