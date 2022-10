‘La violencia en el mundo’

Hace unos días se presentó en el Centro Pignatelli de Zaragoza, sede del Seminario de Investigación para la Paz (SIP), un libro que lleva el título que le he puesto a este artículo.

Comenzaré por hacer alguna referencia al SIP, organización sobre la que deberíamos poner más nuestra atención. Es todo un lujo tener en nuestra ciudad a un grupo de personas que tiene como objetivo principal dedicarse al estudio de cualquier tema relacionado con la paz. Ahora, con la invasión de Ucrania, está muy de actualidad la guerra y, por lo tanto, la paz, pero ellos no se han puesto ahora al estudio, llevan unos cuarenta años en ello. Es muy de agradecer, y por ello quiero hacerlo expresamente. Si una cierta paz se consigue es porque hay quienes trabajan activamente para que todos seamos conscientes de su importancia. Y no lo es solo ahora, cuando hay una guerra tan evidente, lo es en todo tiempo. Fue en el SIP donde hace ya muchos años se comenzó a organizar encuentros en los que participaban oficiales de la Academia General Militar con ciudadanos no militares, y tratando temas espinosos con absoluta claridad y corrección. Quienes tuvimos la oportunidad de participar en aquellas sesiones las recordamos con cariño y buena prueba de ello es que en actos que se organizan actualmente, como presentaciones de libros, siguen asistiendo algunas de aquellas personas.

Para hablar del libro que nos ocupa voy a comenzar por hacer algunas referencias al autor, creo que es muy oportuno. Militar, coronel retirado, del ejército del Aire, piloto de aviones. Tiene, por tanto, una amplia experiencia en acciones de riesgo y, además, ha estado destinado en unidades españolas y en la OTAN, seis años, en momentos en los que otra guerra estaba activa en Europa, en los Balcanes. Años después, tras la acción, decidió pasar a la reflexión y cursó un doctorado en la UNED sobre Paz y Seguridad Internacional. Es escritor, miembro de la Asociación Aragonesa de Escritores, habiendo publicado cuatro libros de autoría exclusiva y participado en varios colectivos; mantiene activo un blog en el que con frecuencia expone sus ideas sobre los temas que le interesan, especialmente los relacionados con conflictos en el mundo. Además, es profesor en varios centros universitarios y colaborador habitual de medios de comunicación. Escribe, enseña y comunica. Resumiendo, sabe de lo que escribe y lo explica muy bien.

El libro, a quien no se haya acercado aún a su lectura, puede inducir a pensar en que es fruto de la actual guerra, la invasión rusa de Ucrania. Lo que no es correcto y buena prueba de ello son varios de los anexos, en los que consta la fecha en la que fueron escritos y es muy anterior a la actual. Tiene dos partes claramente diferenciadas, la que acabo de citar, con diez anexos, y el grueso del texto, dividido en ocho capítulos. Esta estructura, con tantos apartados, facilita la lectura.

En el título ya se nos anuncia que no se va a tratar de una única violencia y que no se va a circunscribir a un entorno geográfico concreto. La violencia es uno de los fenómenos más globales y antiguos y como tal hay que estudiarla. Si mi consejo le puede ayudar a alguien yo recomendaría una lectura completa, siguiendo el orden establecido por el autor, y una segunda ya por páginas concretas, para profundizar en temas complejos.

A la finalización de estas dos lecturas surgen un montón de reflexiones que deberían llevarnos a preocuparnos más por la educación en valores contrarios a la violencia, lo que, me temo, no estamos haciendo. De los muchos aspectos que merecerían un comentario para sostener lo que acabo de escribir, voy a centrarme en uno que se trata muy detalladamente en este libro: las armas de fuego.

Las estadísticas nos dicen que el número de armas de fuego en el mundo no para de crecer. Quienes, como es el caso de los profesionales castrenses, tienen que manejar armas en su desempeño habitual aceptan la idea, cierta a mi juicio, de que las armas defensivas son necesarias. Lamentablemente hay agresiones y puede ser precisa una respuesta armada. Lo que pasa es que en un número muy elevado su uso no es ese. Basta con que nos fijemos en los repetidos episodios de ataques a colegios en los Estados Unidos, quienes van allí a matar usan esas armas de forma agresiva, no lo hacen para defenderse. Lo mismo pasa con la cantidad de armas en manos de los Estados, tienen muchas más de la que precisan para defenderse. Y ya no digamos las que se fabrican, muchísimas más de las necesarias. Una vez fabricadas se venden, y se usan, y no para defenderse.