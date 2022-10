Hay un problema que tiene el alcalde de Zaragoza y que constituye una maldición para los zaragozanos. Y no es otro que los autobuses de la ciudad. Ese puede ser el fracaso de Azcón. Aunque no le dé importancia y pase (él y su gobierno) de puntillas, como si no fuera un tema que merezca su atención. Vamos, como una pesadilla reiterada que no le quita el sueño.

Lo que no sabe es que las elecciones se pierden por temas tan graves como la movilidad de los ciudadanos. No todos tenemos el privilegio de vivir en el eje Norte-Sur con el tranvía a nuestra disposición. Silencioso, no contaminante, elegante y con el mismo precio que el bus. Señor alcalde, esta ciudad tiene un punto negro, pero que muy negro, que se resume en la falta de comunicaciones en el eje Este-Oeste. Con una flota de autobuses –en su mayoría– vieja, contaminante y ruidosa (solo hay excepciones cuando el Consistorio compra un vehículo eléctrico y convoca a la prensa para lucirlo en la plaza del Pilar). Mientras, los usuarios llevamos 20 meses de huelga soportando la hoja de ruta que marcan entre la empresa, los trabajadores y los sindicatos. Viéndoles pasar delante de nuestras narices sin parar y a toda velocidad. Con esperas desoladoras de veinte minutos. O bien, agolparse de pronto en una parada tres buses de la misma línea. Un desastre de planificación que agota nuestra paciencia y demuestra un desprecio total a los usuarios. Vencidas ya las Fiestas del Pilar el comité de Avanza deja en manos de Azcón la posibilidad de suspender la huelga o endurecerla. Quiere que se implique y acuda a las reuniones que se convoquen para ver si se sale de este bucle sin fin. Que se oiga su voz y tome el mando en este naufragio del transporte público de esta sufrida cuidad. Porque, hay que decirlo claro, el Ayuntamiento de Zaragoza es el responsable último de este conflicto que deja sin servicio a miles de ciudadanos. Las personas que cogemos el autobús para movernos por la ciudad no tenemos por qué conocer, entender, llevar anotada en el móvil la hoja de ruta y el planillo de horas de huelga, intermitentes, endurecida, o lo que se les ocurra proponer para seguir presionando. Al usuario hay que tratarlo con respeto, no como a un rebaño de gente esperando, cabreada en la parada para subir hacinados pagando el billete correspondiente. En política hay que demostrar cintura y saber negociar para solucionar los problemas. Me parece una excelente idea que todas las partes se sienten y se escuchen unos y otros para forzar una salida al conflicto y terminar con una huelga crónica y que echa por tierra la buena imagen de una ciudad todavía agradable y cómoda para vivir. La pelota está en su tejado señor alcalde. En estos casos conviene ser hábil o dejarse asesorar por los mejores, aunque no sean de su partido. El objetivo es mediar con los sindicatos y apretar los tornillos a la empresa, que por cierto lleva años demostrando su inutilidad. Terminar con esta huelga sin sentido será su mejor baza electoral.