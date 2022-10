Reinventar sin morir

Un zombi es un muerto que sabe reinventarse. Un recién nacido es un emprendedor de la vida. El lenguaje se economiza, recortando letras, en la misma proporción que lo hace el conocimiento que transmite. La lengua se monetiza, vinculando su significado al negocio individual, y no a la comunicación personal. Nos cambian el porvenir, a golpes, y luego nos culpan por no saber inventarnos de nuevo.

Todas las ciencias, hasta las más sesudas, tienen sus vergüenzas. En mi gremio, la psicología positiva es el esqueleto que guardamos en el diván del desván. Nunca mejor dicho. La reinvención está cargada de culpabilidad. Si algo va mal, es que no se ha reinventado lo suficiente. Si se adapta a las nuevas circunstancias, para sobrevivir, es un pusilánime del destino. El mundo es de los triunfadores.

A la gran productora del planeta no le interesan los extras secundarios. Los poderosos nos regatean salarios, crecen en beneficios y miran con desdén las dificultades ajenas para pagar facturas. Sin embargo, nos quieren hacer sentir culpables por no resurgir de las cenizas en las que nos convierten.

A menudo, nos vemos en la obligación de reinventarnos ante un giro radical del entorno personal o laboral. Ni siquiera caemos en la cuenta de que el vuelco nos es ajeno, aunque lo protagonicemos. Más que cambiar nosotros, lo que debemos hacer es buscar alternativas frente a lo imprevisto. No es necesario reinventar una nueva personalidad. Cambia el texto, pero no el guionista. Cambia el personaje, pero no el artista. El drama y la comedia se asientan o intercalan en nuestro devenir. Pero usted sigue siendo el director de su vida, el escritor de su relato y el protagonista de su comportamiento. Si perdemos esta perspectiva, la ficción obligada se adueña de la realidad controlada.

A veces, utilizamos la reinvención para huir del desgaste del tiempo. Debemos cuidarnos, y tenemos derecho a mimarnos, para sentirnos a gusto con nosotros mismos. Pero también hay quien busca la reversión, como si se inventara de nuevo, para volver a un principio que ya no va a suceder. Yo, cada vez que los veo en televisión, me cuesta más distinguir a Ortega Cano de Berlusconi. Si el celofán es el mismo, es normal que todos los convictos parezcan iguales.

Hoy reinventamos la hora para estirar el reloj. Hacemos un corte de mangas al cronómetro, y el tiempo nos devuelve la manga, cada vez más corta, alargando el verano. Se nos va la luz y se nos queda la temperatura. El clima tropical de la Riviera Maya ya es el mismo de la ribera maña.

El domingo reinventaremos la noche, sin rebeca, a las siete de la tarde. No hay razones económicas, ni psicológicas, que justifiquen la hecatombe horaria de esta madrugada. Mi voto ganó, por abrumadora mayoría, en la consulta europea de 2018. Exijo mi derecho a vivir en horario de verano. Si retiramos a Franco la medalla del mérito al trabajo, podríamos haber aprovechado para retirar, también, el huso horario que impuso el dictador en honor a su colega Hitler.

Hoy, Vigo tiene la misma hora que Varsovia (les separan 3.200 km.), pero una más que Oporto, de la que se aleja 150 km

La actualidad conservadora se reinventa sobre su fracaso y las derechas ven cómo España avanza hacia unos nuevos presupuestos. El PP, pesado, vuelve al pasado y retrasa el reloj del acuerdo para renovar el poder judicial. Pedro Sánchez, sin reinventarse, renueva su liderazgo en la socialdemocracia mundial. En noviembre será el primer español que presida la Internacional Socialista. Mientras, Feijóo se reinventa en modo Rajoy como crítico literario de Orwell. En breve explicará cómo Ray Bradbury publicó Fahrenheit 451 en el siglo V, aunque no se hubiera reinventado la imprenta.

En Aragón, mientras Azcón duda de reinventarse de alcaldable o presidenciable, Lambán lleva la iniciativa para seguir en el Pignatelli con energías renovables. Las izquierdas se activan en busca de la efectividad perdida. En Roma, sacaron sus varitas Bergoglio, que le tomó la medida, y Javi Potter. No era cuestión de tamaño, ya que una era divina y la otra democrática. Don Javier destacó la altura moral de Francisco. De la Iglesia, como institución, hablaríamos de catadura. Término que usamos si los principios éticos cotizan a la baja.

Este puente reinventamos el Samhain. La fiesta de tradición celta, que rememora un Halloween más alegre que la sordidez católica de Todos los Santos. Ante la duda de renovarse o palmar, no haga de tenorio con el más allá, y reinvéntese sin morir en el intento.