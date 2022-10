Una ruptura insoportable

La ruptura de las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional (TC) es un hecho gravísimo. El órgano de gobierno de los jueces lleva casi cuatro años bloqueado y el pacto ha saltado por los aires cuando ya se daba por concluido. Ni siquiera la presión ejercida por la dimisión del anterior presidente, Carlos Lesmes, ha servido para conseguir el acuerdo entre socialistas y populares.

La situación es insostenible, con un CGPJ paralizado, sin poder hacer nombramientos de magistrados, y encabezado por un presidente interino, mientras el TC está a la espera del relevo de cuatro miembros y la elección de un nuevo presidente. La enésima excusa para no alcanzar el acuerdo ha sido en esta ocasión la posibilidad de que el Gobierno emprenda la revisión del delito de sedición para modernizarlo y adaptar las penas a las que existen en la mayoría de los países europeos para delitos similares (y por supuesto, para captar el apoyo de ERC a los Presupuestos Generales).

El jueves por la noche el PP anunció la ruptura en un comunicado aduciendo que era «una incongruencia insalvable» pactar el reforzamiento del Estado a través de la renovación del CGPJ a la vez que el Gobierno acordaba con ERC «desproteger» a ese Estado mediante la reforma del delito de sedición, cuya rebaja de penas podía beneficiar a los líderes independentistas huidos y a otros pendientes de juicio. El viernes, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, insistió en los mismos argumentos, señalando que no se podía poner la justicia en manos de los independentistas, y fue más allá al descartar cualquier tipo de pacto «con este PSOE». «Sé que los ciudadanos añoran acuerdos, pactos de Estado. Yo también. Y estoy seguro de que llegarán: con este PP y con otro PSOE», dijo.

Esta afirmación de Feijóo significa nada más y nada menos que la deslegitimación del Gobierno en ejercicio, elegido por los españoles en las urnas, el condicionamiento de cualquier pacto a un cambio del partido ganador de las últimas elecciones y a una nueva mayoría y la consagración del filibusterismo parlamentario mientras esto no suceda. La oposición, legítima, del PP a aceptar cambios en el delito de sedición no puede justificar el incumplimiento reiterado de la Constitución en lo que se refiere a la renovación de los órganos constitucionales.

El motivo de condicionar la renovación del CGPJ a anular la reforma de la sedición sería más creíble si en los últimos días diversos dirigentes del PP no hubieran declarado que ambas cuestiones no debían estar vinculadas y las negociaciones sobre los órganos judiciales debían continuar. ¿Qué ha ocurrido, pues, en 24 horas para el cambio de postura? Es evidente que, aunque Feijóo asuma toda la responsabilidad, ha sido presionado por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y por otros barones del partido, además de por la derecha mediática escrita, radiofónica y judicial, que no quieren ni el pacto sobre el CGPJ ni sobre el TC –quizá más importante–, ya que el Tribunal Constitucional tendría después de muchos años una mayoría progresista.

Núñez Feijóo, cuyos antecedentes en Galicia recuerdan la frecuencia con que rompía pactos ultimados para satisfacer a la derecha más extrema, debería considerar que ceder a las presiones de Ayuso y de la derecha mediática ni sirve a los intereses del país ni le ayuda a consolidar su liderazgo en el PP, sino que más bien puede contribuir a cavar su propia tumba.