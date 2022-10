Son ya 616 días de conflicto en los autobuses urbanos de Zaragoza. Estamos ante un problema laboral totalmente enquistado y que conforme pasa el tiempo va a peor. Las partes están tan alejadas que es difícil, por no decir imposible, aproximarlas. El comité que representa a los trabajadores (aunque haya personal en la plantilla que no esté de acuerdo totalmente con los planteamientos que se siguen) no va a dar su brazo a torcer después de tantos días de reuniones, tiras y aflojas y, sobre todo, de horas de paro. ¿De qué habrían servido si ahora no se aguanta el pulso? Y la empresa Avanza, la otra parte que negocia el convenio colectivo, ha cambiado mucho sus propuestas, ha evolucionado acercándose a lo que la representación laboral planteaba, pero da la impresión que ya no está dispuesta a subir más su oferta económica. Porque todo se limita a eso, aunque no es solo eso. El SAMA lleva casi un centenar de reuniones y hasta ha planteado ofertas que no son asumidas. El acuerdo al que tanto llega el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje en otros conflictos, en este se le resiste. Y el Ayuntamiento de Zaragoza, tarde, pero ha decidido mediar y se ve que no les va a servir de mucho. El miedo para el equipo de gobierno es llegar a las proximidades de la campaña electoral con los mismos paros de ahora, o más, y con el malestar que ya sienten muchos zaragozanos día a día. Por eso, como da la impresión que ya ninguna de las partes se va a mover y el SAMA se ve incapaz porque el conflicto parece irresoluble, hay que buscar nuevas alternativas.

A esto se junta que a la representación de los trabajadores parece que le da miedo llegar a un acuerdo. Cuando más se dice que están cerca, que se puede firmar en cualquier momento, surge algo que lo aleja otra vez para no se sabe cuántos días. Quizás porque en la mente del comité nada les parece suficiente si no va acompañado de la conversión a funcionarios, que es, en el fondo, lo que estos sindicalistas pretenden desde hace tiempo. Y sigue llamando la atención el hecho de que los sindicatos tradicionales, o sea, UGT y CCOO, no tengan una posición pública sobre el conflicto. Tanto que hablan en otras empresas sobre los topes salariales y otras cuestiones, aquí están mudos. No se sabe si el incremento que ha planteado el SAMA, ya no la empresa, muy alto si se tiene en cuenta los que se están firmando en otras muchas industrias españolas dada la actual coyuntura económica, les gusta o no. Hay silencio, como durante los 616 días.

Ante esta situación, habría que recurrir a la Dirección General de Trabajo para que pusiera en marcha un mecanismo legal que existe para situaciones enconadas como esta. La actual normativa laboral contempla que en casos de situaciones irresolubles, en sectores públicos que tienen una importante resonancia social y ciudadana, y después de transcurrido un tiempo prudencial (y en el caso que nos ocupa, da la impresión que es más que suficiente) los afectados pueden pedir a la autoridad laboral un laudo o similar de obligado cumplimiento por las partes. Esto significa que la dirección de Trabajo estudia el caso, plantea una propuesta de resolución del convenio colectivo y su decisión es de obligado cumplimiento por ambas partes. Son medidas excepcionales, pero el conflicto de Avanza y su plantilla requiere de ellas porque los zaragozanos no pueden sufrir por más tiempo esta situación con el bus y teniendo en cuenta que ninguna de las partes se va a mover mucho más.

Habrá que dejar al margen la política. Unos y otros. Trabajadores e instituciones. El comité de empresa ya pidió públicamente a la Dirección General de Trabajo hace un tiempo que interviniera, e incluso desde el Ayuntamiento de Zaragoza no se vio mal esta solución. Pero quizás es el momento de hacerlo en condiciones. Hay que buscar soluciones alternativas cuando una mesa de negociaciones, ni con mediadores ni con observadores, funciona. Y aunque no sea la mejor opción, lo peor es continuar con paros permanentes diarios que, como es habitual, afectan a todos los ciudadanos. Son muchos desafíos y muchas tensiones como para meternos muchos más días con el conflicto abierto. Y sobre todo, no es hora de pensar en buenos y malos. Aunque los haya.