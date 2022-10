La urgente necesidad de dignificar la política

Ya entrada mi tercera legislatura como alcalde de Zaragoza y con una economía en dificultades como consecuencia de las inversiones realizadas en torno a la Expo, creí conveniente reforzar el equipo económico del ayuntamiento para gestionar de manera equilibrada y eficiente nuestros recursos. Parecía sensato que el gestor y gerente fuese alguien externo. Con ello se evitaría el riesgo de la autocomplacencia por el trabajo realizado hasta entonces. Además, era preciso que el candidato tuviera un alto grado de competencia profesional, un prestigio indubitado en su ámbito y una cierta experiencia de gestión a ser posible política. Con la ayuda de mi equipo revisamos cuidadosamente todos los posibles candidatos para desempeñar el cargo de Consejero de Economía y Hacienda. Y pese a que fuimos generosos en la selección, salió adelante una reducida lista de tres personas. Tomé la decisión de entrevistarme con cada uno de ellos para conocer su eventual grado de compromiso hacia nuestro proyecto. Los tres coincidieron en agradecimiento, pero también en un firme rechazo a mi propuesta.

Las razones o pretextos que alegaron fueron diversas. Desde la imposibilidad de afrontar económicamente el nombramiento, pues sus ingresos duplicaban la oferta municipal, hasta el nulo deseo de verse sometidos a diario a una crítica implacable muchas veces sin causa, pasando por un motivo difícil de explicar pero centrado en torno al desprestigio creciente de la clase y de la cosa «política».

El cargo propuesto no ofrecía compensación suficiente en ningún ámbito. Era un fenómeno nuevo y desconocido hasta entonces. En mi caso, la posición de los precandidatos no dejaba de sorprenderme. Cuando Felipe González me ofreció el puesto de ministro de Justicia acumulando después el de Interior lo único que no evalué fue la entidad de los emolumentos que me pudieran corresponder, por cuanto el sueldo de Ministro era muy inferior al que venía cobrando en el Consejo, algo que no me importó en absoluto pues estaba dispuesto a hacer gratis el trabajo y, si fuera necesario a romper la hucha y agotar mis ahorros.

Ser ministro entonces, era un privilegio personal social y político, algo que el dinero no podía comprar, máxime cuando el presidente del Gobierno era Felipe González. Otro tanto podría decir de mis sucesivas elecciones a la Alcaldía de Zaragoza. El estímulo decisivo para alcanzarla, fue realizar mi ambicioso proyecto de ciudad y tratar de representarla con la dignidad que merece.

¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando en la vida pública? Lo primero, constatar que con una intensidad u otra, el deterioro se está produciendo en la mayor parte de los países occidentales. En casi todos ellos los partidarios de la contrapolítica están ganando una partida tras otra.

En el actual estado de cosas no es posible descartar que terminen ganando la guerra en el propio corazón de Europa. Es evidente que hemos hecho algo mal para que la fe, razonable y razonada en los valores democráticos esté en peligro de ser derrotada por los nuevos y viejos bárbaros. El núcleo duro del problema son los temas vinculados a la emigración y la corrupción. No me refiero a los pequeños y aislados brotes de corrupción existente en toda época y lugar. Sus efectos en muchos casos no son necesariamente negativos sino que a veces, constituyen un mecanismo de igualación social y redistribución de la riqueza. Verbigracia, las sisas de las empleadas de hogar, propinas no autorizadas, el hurto famélico, las leves sustracciones por toda clase y todo tipo de aprendices a delincuente hurgando en la ropa de los padres, los regalos de empresa o los modestos presentes realizados en beneficio de funcionarios públicos. Es evidente que tales prácticas son reprochables desde un punto de vista ético, pero incluso desde esa óptica, no merecen mas calificación que la de pecados veniales, o si se prefiere el Código Penal, delitos leves o delitos bagatelle.

Es evidente en todo caso que esas conductas son incapaces de producir en el ámbito social ninguna de las nefastas consecuencias que se derivan de la corrupción en sí y con mayúsculas. El sistema soporta los supuestos aislados de corrupción grave tal y como se define en el Código Penal, o cuando los delitos se hayan cometido abusando de la condición de funcionario o autoridad en distintos grados.

Pero hay momentos sin embargo en que la cuestión deja de ser asunto de política criminal a resolver por cauces ordinarios y se convierte en gravísimo problema de Estado requiriendo un tratamiento acorde por la naturaleza e importancia de los hechos.

Mucho me temo que ya estamos es esa fase por cuanto la cantidad de este tipo de delitos, la gravedad intensiva de los hechos, y que en mayor o menor medida se hayan perpetrado en casi todos los territorios de España por partidos políticos sindicatos y empresarios, son circunstancias que valoradas en conjunto requieren considerar el fenómeno como gran problema de Estado. El regreso a la casa de la política de las personas más valiosas y preparadas, como premisa, solo será posible si, como requisito previo, se intenta recuperar la dignidad de las instituciones. La vía podría ser la creación de una Comisión de Investigación en el Parlamento integrada por todos los partidos y entidades. ¿Estaremos a tiempo?