Libertad con respeto

Dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que los jóvenes de hoy «lo tienen todo», pero que, sin embargo, no tienen «la cultura del esfuerzo». Culpabiliza de esto a las leyes educativas, la revolución digital y la soledad.

No entiendo a lo que se está refiriendo la presidenta respecto a la educación y formación de nuestros jóvenes, pues tenemos la generación mejor preparada y cualificada que nunca ha tenido este país, aunque es cierto que los padres y el Estado hemos invertido lo necesario para que así fuese, sin embargo, lo peor para esa generación de talentos viene a continuación de haber terminado su preparación. Pongamos como ejemplo el de los médicos: ¿cuánto nos cuesta a todos los contribuyentes tener un médico preparado para ejercer? Estoy casi seguro de que muchísimo dinero y, entonces, si eso es así ¿qué es lo que sucede? Pues para mi corto entender sobre temas sanitarios, que no se les ofrece trabajo o el que consiguen es precario y mal pagado; igual sucede con la enfermería y con la educación.

Pero hay algo curioso en esta situación, y es que al tiempo que esto ocurre se propugna un descenso de impuestos y, claro está, lo entiendo: porque si yo, presidenta, no tengo necesidad de contratar profesionales para que desempeñen sus funciones en unos servicios públicos dignos, pues no hacen falta tantos ingresos, solo los necesarios para ciertos sueldos y algunas inversiones que permitan hacer inauguraciones espectaculares y mayestáticas (que cada uno imagine...).

Y siguiendo con los tres escenarios de culpables sobre los que arremete la presidenta para derramar sobre los jóvenes las lindezas que ha promulgado (porque ella, como los notarios, casi siempre da fe de todo), no sé bien cuál es su problema con la revolución digital. Quizás no entienda que el desarrollo de la sociedad siempre se ha basado en la investigación y en la innovación. Entonces, yo le preguntaría: ¿cómo cree que ha evolucionado la industria, el comercio, el transporte, la sanidad y tantas otras cuestiones? Sin lugar a dudas de mano de la tecnología y esto es, por si ella todavía no se ha enterado, la revolución digital. ¿Qué quiere la señora Ayuso: mantener a la juventud al margen de lo que marcará toda su vida?

Y por último, el tercer elemento de la discordia por el que, según la presidenta que nos gobierna (aunque soy aragonés vivo en Madrid), los jóvenes no hacen nada de nada: la soledad. Sobre esta cuestión tan psicológica no me parece oportuno opinar, ya que no me considero con la suficiente capacidad intelectual para hacerlo, sin embargo, y teniendo en cuenta que ella misma ha proliferado el desarrollo de las terrazas que permiten acudir a nuestros jóvenes a tomar cervezas con los amigos, me pregunto ¿dónde está esa soledad? Quizá sea porque Madrid es una joya de vida en la que no te puedes encontrar con tu ex. Supongo que por ahí deben ir los tiros en cuanto a la desidia que atrapa a nuestros jóvenes. En fin, que el concepto de soledad parece que tiene más de una definición y concepción, por cierto, al igual que el de libertad.

En definitiva, y para terminar, creo que deberíamos dar el paso que nos permita entender que el modelo de convivencia se ha transformado, que el statu quo por el que nos regíamos ahora es otro y que, aunque nos asuste abandonar en el que estábamos, no debemos estancar nuestras vidas. El mundo es un continuo cambio, en todos los sentidos, excepto en lo que significa la aceptación de que todos pertenecemos a la misma especie y que esto nos convierte en individuos que reconocen y respetan como iguales al resto. Igualdad de derechos y libertad en su más elevado concepto. Vivimos, por fortuna, en una sociedad con un aceptable bienestar social que nos permite tener la calidad de vida necesaria para conformarnos como personas. Esto da sentido a una convivencia solidaria en la que en cuestiones como la sanidad, la educación, la dependencia y alguna otra, al ser públicas, al margen de que también las haya privadas, nadie queda excluido de necesidades tan fundamentales como las mencionadas. Ya que si imaginamos un país en el que no se contemplase este modelo de servicios, y que cada cual se los tuviese que financiar, habría muchos millones de personas que quedarían marginados por incapacidad económica, y viviríamos en un país enfermo y analfabeto. ¿Alguien quiere recorrer este camino?

Esta es una sociedad en la que nadie sobra. En la que el individuo debe ser portador de los derechos que significan formar parte de ella. Del respeto que el ciudadano debe manifestar por el resto de las personas que la componen. De la libertad necesaria para que todo el mundo pueda manifestar su pensamiento sin que nadie lo limite, con excepción del respeto antes mencionado y de acogerse a las normas dictadas en democracia como modelo de convivencia. Es así de sencillo como difícil de asimilar por parte de los ciudadanos. Demos ejemplo de que ser personas es lo único válido.