Sobre la ‘ley trans’

Tanto hablar del colectivo trans, me he hecho una pregunta: ¿cuántas personas hay en España que se acojan a la definición de transgénero? Boti García Rodrigo, directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, organismo dependiente del Ministerio de Igualdad, se suele remitir a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), difusos y que no hablan específicamente de España. En la web del ministerio hay muchos estudios, pero no he visto ninguno con datos de cuántas personas trans hay en España. Igual no he buscado bien.

Entiendo que el problema es que ahora solo pueden recogerse datos de las personas que acuden a las unidades de identidad de género (que en Aragón existe desde 2006). Las que deciden ir a la privada, al extranjero o las que no saben si tratarse, no están cuantificadas. ¿Pero estamos hablando de 1.000 o de 10.000 personas? Lo que sí es un dato es que en España cada vez más menores se declaran trans. La nueva ley que se debate ahora, impulsada por Unidas Podemos, pretende legislar sobre cuestiones capitales, sin atender a la experiencia de países más avanzados. Es una especie de barra libre de derechos, que desprotege a los menores, que no permite que los padres les acompañen en el camino con sensatez, que convierte el género en una mera declaración de intenciones. Derechos para el colectivo, todos. Sin embargo, en ese afán de ir más allá de lo que nadie les ha pedido, desde Igualdad se vuelven a equivocar. Y señor Zapatero: no sea paternalista con las feministas socialistas. Eso de que hay que dejar paso a nuevas visiones feministas es cierto, si una piensa que se ajustan a la ley y que no suponen una amenaza para los derechos de los menores y de las mujeres.