Cuando observo que un niño no puede hacer algo, le ayudo. Sin dudarlo. No me siento especial por ello. Pienso que es lo normal, lo correcto, lo que hace todo el mundo. Imagino que si alguien ve a un chaval con dificultades para subirse a un columpio, irá a darle un empujoncito. O si alguien se cae. Acudo a socorrerlo y lo levanto. Así de simple.

Igual de sencillo me parece el debate de los servicios públicos y los impuestos. Ahora que toca elaborar los Presupuestos para 2023 y volver a hablar de cuáles bajan o suben, me gustaría que los partidos políticos se posicionaran sin trincherismos. Sin encuestas de por medio ni anuncios irrealizables. Que los que más ganan más paguen me parece obvio. Que a los que mejor les va, arrimen más el hombro. Y que el Estado utilice ese dinero recaudado proporcionalmente para ofrecer oportunidades a los que se encuentran en una situación desfavorable. Se llama justicia social. Honestamente creo que la controversia no la genera el meollo de la cuestión, que es este, sino la eficacia y la gestión de los recursos públicos. Y el intento de muchos por desprestigiarlos. Tan importante es recaudar mediante un sistema fiscal equitativo como gastar honradamente y con la máxima transparencia. El rigor en la administración de lo público debería ser todavía mayor que de lo privado. Porque no se trata de bienes personales, sino colectivos. Y eso exige actuar con extrema exquisitez. Que alguien que cobra 100.000 euros al año pague más IRPF que otro que ingresa la décima parte es de sentido común. Es patriótico. El problema viene cuando el primero se dedica a la ingeniería financiera para tributar menos y el segundo trabaja parte de su jornada laboral en ’b’ para beneficiarse de ayudas. Pensarán, entre otras cosas, que al primero lo ampara la legalidad y que el segundo puede hacerlo porque hay un empresario que le paga en negro. Tienen razón. Pero convendrán conmigo que entonces el ‘pero’ ya no está en el sistema, sino en quienes forman parte de él. O sea, nosotros. Con ello no quiero decir que las legislaciones estatal y autonómica sean perfectas. Todo, política fiscal incluida, merece una vuelta. Ciertos impuestos deberían ajustarse a la vida de 2023 con una inflación disparada, una economía ralentizada y muchas empresas y autónomos desesperados por remontar una pandemia mundial sin precedentes. Que la casa requiera una reforma no significa que haya que derribarla, pero un país que olvida a sus pobres acaba sumido en el caos. En España los pobres son cada vez más pobres y los ricos, más ricos. A eso también hay que darle una pensada.