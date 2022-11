Coreanizarse

La cosmética coreana es ultra tendencia. Pero, ese K-beauty, made in Corea del Sur, no le gusta al mandatario norcoreano, que anda desatado, especialmente esta semana. No le mola nada el ejercicio militar conjunto entre Corea del Sur y EEUU, con su despliegue de casi 250 aviones por la zona. Toda una «provocación militar, así lo ha calificado Pyonyang, que en este 2022, lleva casi 30 ensayos con misiles de distinto alcance, una cifra muy por encima de la registrada en los últimos años. Preocupante in crescendo, sobre el que no se habla demasiado. En marzo, el «monstruo», el mayor proyectil intercontinental del mercado (todo un fracaso, según los surcoreanos y estadounidenses); hace menos de un mes, un misil balístico de largo alcance que sobrevoló Japón y obligó a algunos ciudadanos a escapar en busca de refugio; y este miércoles, el impacto cerca de aguas territoriales de Corea del Sur de uno de los muchos pepinos lanzados, con el que se activó la alarma antiaérea en la isla surcoreana, y con el que se marca un antes y un después en esta guerra inconclusa entre Corea del Norte y Corea del Sur. Desde que acabó la Guerra de Corea en 1953, es la primera vez que uno de los proyectiles norcoreanos sobrevuela la frontera marítima de facto con Corea del Sur. La respuesta no se hizo esperar. El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol disparó tres misiles sobre el mar, atravesando con ello, la Línea Límite Norte disputada entre sendos países. Ayer, el norcoreano volvía a la carga: nuevo lanzamiento de misil intercontinental, supuestamente fallido, pero que volvió a obligar a Japón a lanzar alerta de refugio una vez más… ¿Mal augurio? ¿Efecto post-eclipse? No parece que ese viejo make up coreano vaya a resistir mucho más. Habrá que recurrir a la cirugía estética.