La falsa maldición de Tutankamón

Egipto, Valle de los Reyes o de los Sepulcros de los Reyes de Biban-el-Muluk, a 720 kilómetros al sur de El Cairo. Es sábado, 4 de noviembre de 1922 y un egiptólogo inglés que lleva años realizando excavaciones arqueológicas en la zona acaba de enviar, desde la ciudad de Tel-el-Amarna, el siguiente telegrama a su mecenas, en Londres: «Al fin he hecho maravilloso descubrimiento en el Valle. Tumba magnífica con sellos intactos. Hice recubrirla hasta su llegada».

«¿Ve usted algo de particular?» –«Sí, veo cosas extraordinarias. Verdaderas maravillas». Quien hacía la pregunta era el multimillonario británico Lord Carnarvon y quien respondía, el egiptólogo Howard Carter. Era el 26 de noviembre de 1922 y los dos acababan de descubrir la tumba del faraón Tutankamón, el rey niño (murió a los 18 años de edad el año 1325 a.C.) de Egipto. Un hallazgo que, todavía a día de hoy, está considerado como uno de los más importantes de la historia de la Arqueología.

Pero ¿qué hacía tan especial a aquel faraón que eclipsaba a los gloriosos faraones constructores de las grandes pirámides? El propio Carter daba la respuesta: «Lo único notable de su vida fue su muerte y su fantástico entierro». Sin embargo, como objeto de mitos y leyendas, Tutankamón ha llegado a ser mucho más importante que Ramsés II el Grande, constructor del fastuoso santuario de Abu Simbel (1244 a.C.), con sus templos portentosos, de manera que –en opinión de muchos egiptólogos de la época– difícilmente podría volver a presentarse en la Arqueología un descubrimiento igual.

Los trabajos continuaron hasta el 17 de febrero de 1923, día en que Howard Carter franqueaba la última puerta de la tumba del rey niño de Egipto ante una veintena de científicos y periodistas llegados de todo el mundo. Entre ellos, dos españoles: el marqués de Narros y Eusebio Güell López (vizconde de Güell) ambos invitados al acontecimiento por el coronel Aubrey Herbert, hermanastro de Lord Carnarvon.

Sin embargo no sería hasta el 11 de noviembre de 1926 cuando se procedió a desmontar y a abrir el sarcófago y los tres féretros reales que se encontraban en el interior de otros tantos templetes realizados en oro. La apertura del último, de una longitud de 1,85 centímetros, desveló que en él reposaba el cadáver momificado, pequeño y delicado, de Tutankamón, envuelto en telas de lino y cubierto el rostro con una enorme máscara de oro, con aspecto triste y sereno. Sus ojos eran de aragonito y obsidiana y las cejas y pestañas de lapislázuli. Según algunos presentes, daba la impresión de que estaba vivo.

Pero lo que más conmocionó a Howard Carter fue el manojo de flores silvestres (azucenas, cabezuelas y lotos) que reposaba sobre el pecho de Tutankamón y cuyos pétalos marchitos aún conservaban, después de 3.272 años, un ligero color. Un postrero homenaje de amor de la (todavía más joven que él) reina Ank-sen-Amon, quien debió colocarlo sobre el pecho inerte de su esposo poco antes de que cerraran el ataúd. A la vista de aquello, un soplo poético conmovió al selecto grupo de vetustos egiptólogos allí congregados. El propio Carter llegó a afirmar que aquel sencillo ramillete de flores les había reservado la emoción más fuerte de la jornada.

Sin embargo, bussines are bussines y Lord Carnarvon como hombre de negocios, lo sabía muy bien. Por eso había contratado la exclusiva de la noticia del descubrimiento con el rotativo inglés The Times, a cambio de una suculenta suma de libras esterlinas. Eso enfureció a otros medios, cuyos periodistas consideraban que en casos como este debía primar el interés general del público a estar informado y no los intereses particulares de un medio. Y esta fue la opinión de otro gran egiptólogo –hasta aquel momento amigo de Howard Carter– y periodista británico: Arthur Weigall, quien como corresponsal del Daily Mail, había estado presente en la apertura de la tumba.

De este modo, cada vez son más los historiadores que creen que fue Arthur Weigall quien (a modo de vendetta) habría instigado la idea de una hipotética maldición. Así mismo, los periódicos (molestos por sus limitaciones de acceso a las investigaciones) pronto empezaron a difundir la noticia de que en la cámara mortuoria de Tutankamón había sido encontrada una inscripción (cuya existencia nunca ha sido demostrada) presagiando una muerte rápida para aquellos que profanaran su tumba.

Por otra parte, subrepticiamente y a lo gallego («en meigas no creo pero haberlas, haylas») el propio Weigall relataba en Tutankamón y otros ensayos (1923) unos extraños sucesos que había vivido, relacionados con un pequeño ataúd, con tapa en forma de gato, que había encontrado en el transcurso de unas excavaciones en Tebas.

Los periódicos de la época, a su vez, veían un filón informativo en la presunta maldición del faraón y la sacaban a la luz cada vez que moría uno de los implicados en el descubrimiento de su tumba. Entre las misteriosas muertes se encontraban la de Lord Carnarvon (que murió en El Cairo el 5 de abril de 1923, a las pocas semanas de abrirse la tumba) y la de su hermanastro, el coronel Aubrey Herbert, que falleció apenas 5 meses después. Así mismo, misteriosa fue la muerte de Sir Douglas Reid, quien falleció a comienzos de 1924, poco tiempo después de haber aplicado los rayos X a la momia de Tutankamón para su estudio. Y hasta la muerte del propio Arthur Weigall fue vista por los periódicos de la época como fruto de aquella fatalidad. Así, al hacerse eco de su fallecimiento en Londres, el 3 de enero de 1934, la portada del New York Herald recogía, al siguiente día, la noticia de su deceso con el siguiente titular: «La maldición de Tutankamón se cobra su víctima número 21».

Sin embargo, quien siempre refutó el mito de la maldición de Tutankamón fue el propio descubridor de su tumba, Howard Carter, quien falleció por causas naturales en Londres, el 2 de marzo de 1939, a los 65 años de edad. Cada vez que se le había preguntado al respecto, el eminente arqueólogo había dado la misma respuesta: «Todo espíritu de comprensión inteligente se halla ausente de estas estúpidas manifestaciones».