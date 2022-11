Zaragoza, en el epicentro del debate

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, empleó ayer una hora y 42 minutos en esbozar la realidad de una comunidad que, en la última legislatura, ha estado marcada por la pandemia del covid y los efectos de la guerra de Ucrania. El jefe del Ejecutivo autonómico, que abrió este jueves el debate sobre el estado de la comunidad, puso el acento en la estabilidad institucional, cimentada en un cuatripartito (PSOE, Podemos, PAR y CHA) que ha tenido que lidiar con cuatro años más que convulsos. Además sacó pecho de las numerosas inversiones empresariales que han aterrizado en Aragón desde 2019 y dibujó un horizonte con una economía diversificada, pleno empleo –que el conflicto en Ucrania retrasará a 2024, según dijo— y su confianza en el potencial del territorio, sus ciudadanos y sus empresas.

Sin embargo, la primera jornada del debate tuvo un protagonista que destacó por encima del resto: Zaragoza. Lambán diseñó el futuro de la comunidad con la capital aragonesa como epicentro de los grandes proyectos. La creación de un centro aragonés del talento, la construcción de mil viviendas de alquiler para jóvenes y la apuesta por ser sede de la Agencia Estatal de Salud y de Inteligencia Artificial son algunas de las iniciativas sobre las que pivota una hoja de ruta que dependerá de los resultados electorales de mayo de 2023. Incluso, dijo echar de menos un club como el Real Zaragoza en Primera División, un tema que «me concierne», afirmó.

El discurso lo escuchó con atención desde la tribuna de invitados de las Cortes de Aragón el alcalde de Zaragoza y presidente del PP, Jorge Azcón, que todavía no ha deshojado la margarita sobre si se presentará como candidato del PP a la alcaldía de Zaragoza o rivalizará con Lambán para presidir Aragón durante la siguiente legislatura. Sea como fuere, los anuncios realizados por el jefe del Ejecutivo provocaron una reacción inmediata en Azcón, que le recordó a Lambán los 25 millones que adeuda la DGA al consistorio, entre otras cuestiones que han alimentado la discordia entre dos líderes que se tienen ganas desde hace tiempo. Pero el duelo de ayer no fue de tú a tú. Y hoy tampoco lo será. Lambán tendrá enfrente a Mar Vaquero.

Quizás se confunde el presidente dando tanto protagonismo encubierto a quien todavía no se sabe si va a ser su rival electoral en mayo del año que viene. Pero es evidente que el pulso entre ambos está abierto y la pugna en los comicios será más bipartidista que nunca. Sea como fuere, la segunda jornada del debate sobre el estado de la comunidad se intuye intensa, no solo por el envite lanzado por el presidente aragonés sino también por la entrada en escena del PP y el resto de la oposición. De Lambán se espera hoy la baza de una rebaja de impuestos y algún detalle sobre los presupuestos de Aragón para 2023. Porque sería una pena que el debate se diluyera únicamente en ahondar en una discordia que no tiene visos de terminar de aquí en seis meses, por lo menos.