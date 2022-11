¿Entidad social o gestoría?

Hace tiempo asistí a la apertura de unos pliegos para la gestión de un servicio de carácter social. Cuando finalizó el acto administrativo se comunicó que quienes se hubieran presentado al concurso de mantenimiento de determinadas instalaciones públicas se quedaran en la sala porque se iba a proceder a la apertura de dicho contrato. Para mi asombro hubo gente que se quedó y pensé: ¿les da lo mismo echar asfalto que acompañar a personas en situación de exclusión a tener una vida digna?

Ver la pobreza como un negocio resulta repugnante para una sociedad desarrollada y para un país cuya Constitución lo autodefine como Estado Social y Democrático de Derecho.

Afortunadamente, no debe de ser un gran negocio porque las grandes compañías, las del Ibex, no se han lanzado a realizar este tipo de trabajos, pero si revisamos el panorama de quienes sí lo hacen, a veces, te darías de golpes en la cabeza para descubrir qué narices se ha hecho mal y cómo se ha llegado a la mercantilización de las necesidades más duras.

Una entidad social es aquella organización que nace para resolver una situación determinada, bien sea porque la ciudadanía se organiza para ayudar a otros y en esto puede ser por simple altruismo, por amor a Dios... o porque afectados por una problemática se autoorganizan para resolver su situación y las de semejantes.

Han de tener por lo tanto iniciativa social, ser incordiadores natos, es decir, querer plantear políticas que mejoren la atención a personas que tienen dificultades, no solo económicas, también sanitarias y de otro tipo, denunciar desde la responsabilidad la carencia de derechos y servicios y no cesar nunca hasta que se les haga caso. Actuar y exigir desde la complementariedad y la construcción. Ser y estar los 365 días del año las 24 horas del día, es decir, militar en la causa, en lo que ahora se llama misión y visión de la organización con sus valores.

Las organizaciones que no son esto tengan o no aparentemente ánimo de lucro, se llamen sociedad limitada, fundación, asociación o cooperativa; quienes solo gestionan los servicios que otros diseñan y financian no son entidades sociales, son gestorías.

Así que desde mi rincón, ahora que se da el pistoletazo de salida a centenares de campañas de solidaridad, les aconsejo y casi hasta les pido por responsabilidad que no se dejen llevar por las grandes campañas y eslóganes y que sean todo lo solidarios que puedan, pero a través de entidades sociales, de las de verdad, porque jamás dejarán a nadie en la cuneta, ni en los tiempos buenos ni en los malos. Y a ustedes, responsables políticos de cualquier dimensión, gobernantes y oposición, tengan en cuenta si quieren caminar con organizaciones corresponsables o simplemente externalizar la gestión y plásmenlo en sus programas electorales, para que sepamos por qué modelo de sociedad estamos apostando cuando metamos la papeleta en la urna la próxima primavera.