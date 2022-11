Fue una buena idea que los políticos decidieran reflexionar al unísono, entre gobierno y oposición, sobre el estado de sus territorios y sus instituciones y que los ciudadanos en general se dieran cuenta de lo que se hacía, de lo que opinaban unos, y de lo que se quejaban otros. Un debate sobre política general. Pero eso fue en el siglo pasado. Y lo malo es que la sociedad ha ido evolucionando, los coloquios y debates se han trasladado ahora de las barras del bar a las de las redes sociales y los políticos se han adecuado pero mantienen los arcaicos, soporíferos, interminables, aburridos y previsibles debates de hace ya muchos años. Lo hemos visto esta semana en las Cortes de Aragón y lo volveremos a ver los próximos martes y miércoles en el Ayuntamiento de Zaragoza. Los ciudadanos esperan de las instituciones que resuelvan los problemas con inmediatez y no con largos debates supuestamente improductivos porque el resultado final se conoce de antemano. El debate parlamentario se ha transformado y devaluado en estos años.

Resultan muy duros para los ciudadanos de a pie estos plenos monográficos, faltos de agilidad, con intervenciones largas, encorsetados, sin posibilidad de acción entre diputados. Igual que veremos los próximos días al alcalde de Zaragoza y al resto de portavoces de los grupos municipales. Unos dirán unas cosas, otros, otras. Cada uno se dedica a hablar de su libro y solo entre unos pocos, los portavoces, hasta el punto que, son tan aburridos, que en alguna ocasión se ha visto a políticos leer periódicos, entretenerse con juegos y/o chatear en alguna red social. Son debates restrictivos. Y además se permite la lectura de discursos (como los tediosos que se pudieron oír estos días en la Aljafería) con lo cual se pierde espontaneidad y de resultas, merma el interés de la ciudadanía. Es cierto que los nuevos medios y las nuevas formas de comunicación, han modificado cualitativamente el modelo de debate y los discursos parlamentarios, primando el eslogan sobre el argumento y el tuit sobre la explicación. No se ha vivido estos días en las Cortes y ya veremos en el Ayuntamiento de Zaragoza, pero en otras instituciones se ha llegado a recurrir, incluso, al espectáculo y al escándalo, no como algo producido al calor del debate, sino como técnica para llamar la atención en las redes sociales y en los medios informativos. La política espectáculo que se dice y que en Aragón, afortunadamente, no se ha visto mucho.

Los debates deberían producirse en un solo día. Eso de que el que gobierna intervenga el primero, sin tiempo límite y después los contrarios tengan que esperar muchas horas para responderle no es práctico. O al menos no es interesante. Sería mejor que se lanzara un mensaje corto, que interviniera uno y otro y otro y otro, como en el Parlamento inglés, con muy poco tiempo y luego lo mismo con otro tema y así sucesivamente. Eso obligaría a un mayor trabajo para el presidente de la institución, que es el que debería repartir juego, pero haría todo mucho más vivo. Y que no solo pudieran intervenir los portavoces. ¿Para qué hay tanta gente en el hemiciclo o en el salón de plenos, si únicamente intervienen media docena de personas? ¿Para aplaudir a los suyos? (Algunos ni eso). Y quizás deberían de plantearse también aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación al ámbito de discusión parlamentaria o municipal, no solo a nivel de funcionamiento interno, sino también por su enorme trascendencia para la potencial mejora de la participación ciudadana en los asuntos públicos y su implicación en los procesos de toma de decisiones políticas. Es verdad que el Ayuntamiento de Zaragoza ya ha hecho pinitos en ello. Pero hace falta aún más.

No se puede hacer partícipes de las discusiones políticas a toda la ciudadanía. Pero tampoco deben regirse las instituciones por criterios viejunos, del siglo pasado que ahuyentan a la gente de la calle, cuando el objetivo es que se involucren y puedan participar de todas las decisiones. Hacer debates para cumplir con la normativa y para que luego los medios interpreten a la sociedad sus argumentos es de otros tiempos. Hay que reciclarse, que lo de los discursos largos es de otras épocas y lo de responder en 20 caracteres es una práctica ya muy extendida. Y con mensaje.