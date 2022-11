Mentiras sigilosas

Resultaría difícil dar con alguien que negase que nuestra mente es creadora, inventiva, poética y falsificadora. Ello se traduce en una capacidad de fabulación que alcanza todos los órdenes de nuestra vida, por supuesto los personales, pero no menos los profesionales. La tradición cartesiana, en la que como buenos occidentales nos hemos formado, sustenta nuestra tendencia a denominar y clasificar de modo binario los elementos que analizamos, sean corpóreos o inmateriales.

Lo bueno frente a lo malo, el amigo frente al enemigo, la salud frente a la enfermedad, lo mortal frente a lo imperecedero, el creyente frente al ateo, lo legal frente a lo ilegal... esos o cualesquiera otros ejemplos que se les ocurran van en esa línea que divide y opone y que, por ende, nos obliga a situarnos frente a las cosas habiendo de elegir permanentemente. De alguna manera organizamos nuestras vidas en bandos. Podría pensarse que se trata de meros bandos semánticos sin otra trascendencia que la comunicación, sin embargo ese es para mí un argumento falaz y lo es al menos por dos motivos. Primero porque la comunicación a través del lenguaje nunca es poca cosa sino todo lo contrario por ser lo que precisamente nos distingue como humanos del resto de seres vivos, además de constituir uno de nuestros rasgos individuales. Cada uno es lo que habla y cómo habla, lo que calla y cómo lo hace. Ya saben, son ellas, las palabras elegidas, y ellos, los silencios escogidos, los verdaderos autores de nuestro autorretrato. Pero nada acaba ahí. La permanente disyuntiva en que solemos enfrentarnos a la realidad, en parte fruto de nuestras limitaciones y en parte producto de nuestro afán simplificador, oculta o desprecia lo que no encaja en tan drástica segmentación. Los matices no pueden sacrificarse o no al menos cuando se aspira a la precisión que exige el entender. Como decía mi admirado Luis Rosales «la imprecisión es el infierno conocido». ¿Acaso podré comprender, sentir o renunciar con precisión si no hablo y escribo con ella? ¿De qué sirven los silencios si no son precisos? Esa perenne y pobre dicotomía que hemos encumbrado y ahora nos envuelve nos condena a vivir prisioneros de la didáctica. Está claro que los artistas en general, y los poetas en particular, se niegan y hacen de su vida y obra un alegato contra la simpleza, que no la sencillez –poco que ver la una con la otra–.

Pero, vuelvo al asunto, tengo para mí que, aunque en estos tiempos nuestros donde complejidad y banalización conviven de forma paradójica siempre, y no solo ahora, hubo fisuras que percibieron los riesgos del encasillamiento forzado y figuras que así lo mostraron. Casualidad o no, algunas de esas figuras, las que yo conozco al menos, provienen de un terreno que siempre me resultó intrigante, el de esos grandes literatos que antes se formaron en las aulas de las Facultades de Derecho. Esos que supieron llevar a sus escritos la necesidad de romper con las celdas en que a veces se convierten las disyuntivas. Pienso ahora en Robert Louis Stevenson y en su desclasificadora idea según la cual «las mentiras más crueles son dichas en silencio».