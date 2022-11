El simulacro del poder judicial

La polémica en torno a la renovación del CGPJ es un simulacro. A los partidos políticos no les importan las razones de higiene democrática: solo sirven para atacar al otro. El PSOE acusa al PP de incumplir la Constitución, mientras pacta la rebaja de las penas a quienes la atacaron para que la próxima vez salga más barato, y entabla alianzas duraderas con fuerzas que luchan contra la Carta Magna. El PP critica el modelo de elección que no cambió cuando tuvo ocasión de hacerlo. La renovación permitiría continuar con un sistema viciado. La degradación institucional no desgasta a las fuerzas políticas: el ciudadano no comprende bien el mecanismo, pero ha entendido que es una cuestión de poder y de imagen, y actúa así: con desprecio al espíritu y desdén por el procedimiento, como los partidos (y los periodistas). El bloqueo del PP es cínico, y es tramposo situar al mismo nivel una obligación constitucional que una modificación del Código Penal. Asombra que la reforma de la sedición sorprenda. El gobierno no ha dejado de hacer cesiones a los independentistas y, si es cierto que en otros momentos Pedro Sánchez prometió endurecer los castigos a los desafíos al orden constitucional, que se hable de negociar con los sediciosos las penas por sedición, como una segunda fase del indulto, tampoco es una novedad: perder la inocencia es duro, pero recuperarla es todavía peor. Así que la exigencia implícita del PP sería que el PSOE no hiciese en ese momento lo que probablemente iba a hacer después. Los habituales cupletistas dicen que son dos negociaciones desvinculadas: salvo que el PSOE, naturalmente, quería vincularlas. El PP podía continuar con el tradicional pasteleo y humillarse; o podía romper las negociaciones, lo que facilitaría una acusación de irresponsabilidad. El gobierno amaga de nuevo con rebajar las mayorías necesarias para la renovación: Europa ya censuró esta medida antiliberal. Algunos –como Manuela Carmena, Manuel Aragón, Juan Claudio de Ramón o Miguel Pasquau Liaño– han recordado que, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, «los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo»: parte del problema es la irrelevancia del legislativo. De ese modo los diputados deberían retratarse. Por desgracia, esta opción –legal, salomónica y sensata– resulta poco realista, porque lo que importa no es la renovación del Consejo ni el funcionamiento del Estado de Derecho, sino la imagen de los partidos.