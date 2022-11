Berreos y pataleos

«Nuestros valientes legionarios y regulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y a la vez, a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora, por lo menos, sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricones. No se van a librar, por mucho que berreen y pataleen». Así se expresaba Queipo de Llano en locuciones radiofónicas que han quedado para la historia.

Quienes critican que tal personaje haya sido exhumado con discreción según la legalidad vigente y entregado respetuosamente a su familia para que con sus restos haga de forma privada lo que mejor le parezca nunca valorarán la paciencia que supone que tras más de cuarenta años de democracia Queipo de Llano siguiera enterrado con honores en una iglesia. En la transición era demasiado pronto, luego había cosas más urgentes... ¿y ahora? Quienes esgrimen el curiosísimo argumento de que solo les interesan los vivos y que con esto no va a bajar la gasolina me recuerdan demasiado a los que ya no quieren que se hable de las víctimas de ETA porque hay que pasar página y vivir en paz. Claro que hay que vivir en paz, claro que hay que pasar página, pero habrá que leerlas todas. Bien me parece que ellos tengan que leer esta. Yo creo firmemente que hay que respetar a los muertos, pero eso no nos obliga a venerarlos.

Queipo de Llano no merece un lugar preeminente en ninguna iglesia, y si alguna vez lo tuvo, bien está que eso se acabe. Por mucho que algunos berreen y pataleen. Vale aquí aplicarles sus propias palabras. La familia va a tener ahora lo que no tuvieron muchos muertos que aún siguen en las cunetas: el lugar de respeto que prefieran para honrarlo. Los demás no tenemos por qué seguir haciéndolo. Es así de simple. Sin acritud.